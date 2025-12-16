16/12/2025 08:25

【開市Ｇｏ】哈塞特掌儲局有變數，特斯拉測試無人的士，新股果下暗盤勁升

2025年12月16日【要聞盤點】



1、美股周一(15日)先升後倒跌，三大指數反覆向下，收市報跌。市場正觀望本周即將公布的一系列經濟數據，避險情緒升溫促使資金從高估值的科技成長股流出，轉向防禦性板塊。道指收市跌41.49點，或0.09%，報48416.56點；標普500指數跌10.9點，或0.16%，報6816.51點；納指跌137.76點，或0.59%，報23057.41點。金龍中國指數下跌168點。日經期貨截至上午7時54分下跌52點。



2、紐約聯儲行長表示，貨幣政策已為2026年做好準備，明年經濟增速應達約2.25%，通脹降至略低於2.5%，並於2027年達聯儲局2%目標。



3、美國代表與烏克蘭總統澤連斯基會談結束，美國總統特朗普稱俄烏從來沒有像現在這樣接近於停止戰爭，美國提議對烏克蘭提供更實質性安全保障，惟領土問題仍存分歧。



4、據報，美國總統特朗普被親信勸阻不要委任哈塞特為聯，轉而推舉前聯儲局理事沃什，博彩網站顯示沃什勝出機會較大。



5、新加坡與中國簽署27項諒解備忘錄及協議，加強金融與資本市場互聯互通、糧食安全及其他關鍵領域合作。



6、歐盟表示，中國開始向歐洲企業發放稀土通用許可證，惟歐方需更多資訊以評估整體流程。



7、中國商務部等六部門發布《促進服務外包高質量發展行動計劃》，目標到2030年培育一批具有國際競爭力的服務外包龍頭企業。



8、據外媒，納斯達克計劃向美國證券交易委員會提交文件，推出全天候股票交易服務，將交易時間延長至每周五天，每天23小時。



9、彭博報道，麥肯錫計劃未來18至24個月內分階段裁員約10%，或涉及數千個崗位。



10、「積金易」去年開始運作，積金局主席劉麥嘉軒稱原預計10年內節省500億元行政費，現預計可提早實現。





【焦點股】



萬科企業(02202)

- 優化到期境內債展期方案條款，承諾本月還息並增加增信措施，尋求延長寬限期

- 控股子公司烈陽10.5億元貸款獲大華銀行延1年，擔保方式不變



無人駕駛概念：百度(09888)、小鵬汽車(09868)、文遠知行(00800)

- 馬斯克證實特斯拉正在測試無人駕駛的士Robotaxi，車內沒有任何安全監督員



比特幣ETF概念：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣 (03135)

- 比特幣跌破8.6萬美元，曾低見85380美元



稀土股：中國稀土(00769)、金力永磁(06680)、

- 歐盟稱中國開始向歐洲企業發放稀土許可證



果下科技(02655)

- 超購1890倍，一手中籤率10%，暗盤升88%



藥明康德(02359)

- 售兩公司收首期價款15億人幣，料稅後淨利9.6億人幣



復星醫藥(02196)

- 14億人幣投資綠谷醫藥，取得控股權



科倫博泰生物(06990)

- 3款產品獲納入國家醫保目錄



RAFFLES(01376)

- 股東要求罷免4董事兼委5人任董事，今早復牌



時代中國控股(01233)

- 清盤呈請已於12月15日被香港高等法院撤銷



【油金報價】



紐約期油下跌0.02%，報每桶56.53美元



布倫特期油下跌1.24%，報每桶60.36美元



黃金現貨上漲0.01%，報每盎司4305.74美元



紐約期金下跌0.02%，報每盎司4333.55美元