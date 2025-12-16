16/12/2025 14:17

【特朗普當政】美國的銀行對非銀行機構貸款激增26%，風險敞口潛藏系統性隱患

《經濟通通訊社16日專訊》惠譽評級的數據顯示，美國銀行業正增加對私募信貸公司、私募股權機構及避險基金的信貸投放，截至11月，對這些非銀行金融機構的貸款規模按年增26%。



惠譽分析師在周一（15日）發布的報告中引述聯儲局數據，截至11月26日，美國國內銀行新增非銀行機構貸款約3630億美元，而其他各類貸款新增規模為2910億美元。



惠譽表示，監管資本要求及借款人的強勁需求，是推動銀行增加非銀行機構放款的主​​要原因。不過，這種風險敞口的擴大也為銀行帶來了潛在隱患，使其與私募信貸和私募股權行業的關聯日益緊密。



不過，惠譽稱，目前不認為私募信貸相關風險對銀行具有系統性影響，但鑑於該市場的不透明特性，難以對其引發的金融穩定性風險進行「全面評估」。(rc)