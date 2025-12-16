16/12/2025 15:22

【外圍經濟】特斯拉股價創年內新高，方舟拋售近6000萬美元股票

《經濟通通訊社16日專訊》特斯拉股價周一（15日）上漲3.56%，至475.31美元，創年內新高，市值達1.58萬億美元。當天，方舟投資過旗下基金ARKK和ARKW總計出售124867股特斯拉股票，價值約5935萬美元。



此舉正值特斯拉在自動駕駛領域不斷發展之際，CEO馬斯克證實，在奧斯汀測試無人駕駛的士的消息。儘管特斯拉的電動車交付量創下紀錄，但分析師質疑這些數字與特斯拉股價的相關性，表明投資者的關注點發生了轉變。



巴克萊的分析師表示，特斯拉未來的估值似乎與電動車的交付數量關係不大，他認為第四季的交付可能疲軟，但這對特斯拉的股價可能無關緊要。這名分析師維持對特斯拉的「持股觀望」評級，並將目標價上調至350美元，指出特斯拉愈來愈像一家科技公司，而不是一家傳統的汽車製造商。(rc)