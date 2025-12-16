16/12/2025 15:38

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 東亞銀行預測2024年香港GDP增長2.5%-3%

《經濟通通訊社16日專訊》東亞銀行首席經濟師卓亮在記者會上指出，預期2026年中國內地GDP升約4.8%；香港GDP升2.5%至3%，兩者均延續增長趨勢。今年本港GDP則料升3.3％。*本港GDP明年料升2.5%至3%，樓價料升高單位數*卓亮指出，香港出口仍表現強勁；零售銷售貨值從2025年5月開始持續擴張，私人消費從第二季開始扭轉跌勢。由於消費者信心改善，他形容香港經濟增長漸趨全面。此外，美聯儲減息周期預期延續，有望推動私人住宅價格進一步回升高單位數。*明年零售料升高單位數*卓亮預期，明年本港零售銷貨價值錄高單位數升幅，訪港遊客數字及人民幣升值將推動因素。不過，明年出口有機會增速放緩，受高基數效應影響面呈高單位數增幅。*料明年美國減息最多4次，1個月HIBOR料低於3厘*卓亮料明年有機會減息3至4次，共減0.75厘至1厘，亦預期美聯儲貨幣政策維持寬鬆，通脹大1致穩定。而目前港元最優惠利率(P)不會再跟隨美國而下調；港元拆息，HIBOR則仍有下行空間，其中預期1個月HIBOR大部份時間在3厘以下，甚至年底下試2.3厘，作為支持住宅樓市新一個增長周期動力。內地方面，該行估計2026年內地財政政策積極；貨幣政策適度寬鬆，預計政策利率全年下調10至20基點；存款準備金或下調50個基點。*建議關注3板塊*東亞銀行投資策略師吳永強指出，2026年恒生指數的目標水平30800點，相當於市盈率12.8倍，建議關注三大板塊，分別為人工智能(芯片、雲平台、網絡設備)；新興工業(智能駕駛、人形機械人、核能及氫能設備、儲能設備)；服務消費(旅遊、線上娛樂、線上醫療)。另2026年標普500指數的目標水平為7500點，相當於市盈率23.8倍；黃金價格於明年首季升幅或會放緩，但中長線仍具潛力。*仍看好本地銀行股*吳永強指出，雖然近日港股表現及內地經濟數據疲弱，但港股未見明顯負面因素及消息，料後市呈區間波動，且下行空間未算太大，建議輕倉投資者現時可入市作中長期回報部署。他亦提到，仍看好本地銀行股，由於減息周期下，收息股吸引程度增加，加上經濟大環境向好，銀行業務料有不錯增長。(rh)