16/12/2025 16:09

【ＡＩ】百度：秒噠商業應用生成數突破50萬個，創造價值超50億人幣

《經濟通通訊社16日專訊》百度(09888)在秒噠2025創造者大會上公布，無代碼應用搭建平台「秒噠」最新進展，上線8個月以來，平台已累計生成超50萬個商業應用，日新增應用漲幅超150%，其中帶有後端的應用佔到一半，覆蓋教育、商業、內容創作、企業服務等200餘個場景，累計創造經濟與效率價值超50億元人民幣。



內地媒體報道，百度在會上同步公布創造者長期扶持計劃「創造者築夢計劃」，未來3年，「秒噠」將透過流量扶持、交易分成、商單對接與技術支持，幫助100萬名創造者實現創收，2026年還將從所有優質項目中，篩選15個高商用潛力項目，開通快速通道，個人開發者項目有機會獲得百萬以上級別投資。



百度集團執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖在會上表示，AI時代，創造正在從過去少數人掌握的專利，變成今天多數人觸手可及的權利。創造的源頭也在從技術部門，流向離用戶和場景最近的每一個角落。無論是一線員工還是捕捉痛點的創業者，只要有想法、有創造價值的欲望，人人都可以成為創造者。



沈抖指出，真正的AI創造，不是「搓玩具」，而是打造能真正創造價值的工具，實現商業轉化。(bi)