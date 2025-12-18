25,412.57
-56.21
(-0.22%)
25,433
-16
(-0.06%)
高水20
8,810.34
-33.23
(-0.38%)
5,403.14
-54.81
(-1.00%)
607.05億
3,873.55
+3.27
(+0.084%)
4,551.18
-28.70
(-0.627%)
13,110.67
-113.84
(-0.861%)
2,614.05
-23.34
(-0.88%)
86,695.6000
+452.3700
(0.525%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4220
日圓最佳客戶買入價
5.0091
恒生指數
25,412.57
-56.21
(-0.22%)
期指
高水20
25,433
-16
(-0.06%)
國企指數
8,810.34
-33.23
(-0.38%)
科技指數
5,403.14
-54.81
(-1.00%)
大市成交
607.05億
股票
485.95億
(80.051%)
窩輪
36.57億
(6.025%)
牛熊證
84.53億
(13.924%)
即時更新：18/12/2025 10:51
可賣空股票總成交
1,630.38億
主板賣空
378.97億
(23.244%)
更新：17/12/2025 16:59
上証指數
成交：3,722.62億
3,873.55
+3.27
(+0.084%)
滬深300
4,551.18
-28.70
(-0.627%)
深証成指
13,110.67
-113.84
(-0.861%)
MSCI中國A50
2,614.05
-23.34
(-0.88%)
比特幣
資料由Binance提供
86,695.6000
+452.3700
(0.525%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4220
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0091
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.50%
1個月
3.25%
3個月
3.13%
更新：17/12/2025 11:15
即將公佈經濟數據
台灣-貨幣供應M2(年率)
即將公佈
18/12/2025 16:00
前值
5.04%
市場預測
--
台灣-貨幣供應M1B(年率)
即將公佈
18/12/2025 16:00
前值
4.84%
市場預測
--
