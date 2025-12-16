直播中 : 風水蔣知識 - 冬至禁忌迷思大拆解：冬至食餛飩？湯圓不可吃單數？何時還太歲？家中還太歲方法要點
直播中 : 風水蔣知識 - 冬至禁忌迷思大拆解：冬至食餛飩？湯圓不可吃單數？何時還太歲？家中還太歲方法要點
25,235.41
-393.47
(-1.54%)
25,272
+21
(+0.08%)
高水37
8,757.93
-159.77
(-1.79%)
5,402.51
-95.91
(-1.74%)
2,015.28億
3,824.81
-43.11
(-1.115%)
4,497.55
-54.51
(-1.197%)
12,914.67
-197.42
(-1.506%)
2,587.14
-38.09
(-1.45%)
87,200.8800
+768.8000
(0.889%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0345
易經看世界

【易經看世界】3I/ATLAS訪地球，從恒卦看玄機：人類面臨危機？如何早作防範？

聖誕節2025:精緻聖誕蛋糕5選！冬日紅莓樹幹、經典車厘子黑...
Travel & Dining

聖誕節2025:精緻聖誕蛋糕5選！冬日紅莓樹幹、經典車厘子黑...
食物中毒|已故男星喬任梁父親食8隻壞死大閘蟹中毒入院，專家警...
醫學通識 健康解「迷」

食物中毒|已故男星喬任梁父親食8隻壞死大閘蟹中毒入院，專家警...
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股00001 長和00388 香港交易所02628 中國人壽
山今養生智慧
英國酒吧懲罰工黨議員

16/12/2025 16:04
大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
XAU 黃金現貨
4,288.5100
-15.4200
-0.358%
XAG 白銀現貨
63.0822
-0.8225
-1.287%
更新：16/12/2025 20:15
即將公佈經濟數據
美國-就業參與率
即將公佈
16/12/2025 21:30
前值
62.40%
市場預測
62.40%
美國-失業率
即將公佈
16/12/2025 21:30
前值
4.40%
市場預測
4.50%
最新重要數據
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.20%
公佈日期
15/12/2025 21:30
印度-失業率
公佈值
4.70%
公佈日期
15/12/2025 18:34
中國-失業率
公佈值
5.10%
公佈日期
15/12/2025 10:00
最新
