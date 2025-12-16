16/12/2025 11:41
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月拆息終止兩連跌報3.13厘
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息終止兩連跌報3.12756厘，升15.202基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.08958厘，升10.137基點。
隔夜息報1.99429厘，升26.417基點；一周拆息升33.726基點，報2.36476厘，兩周則升32.934基點，報2.6397厘。長息方面，六個月拆息升3.226基點，報3.11137厘，一年期則升1.399基點，報3.11399厘。
港元匯價今日在7.7823-7.7760之間上落，最新報7.7795。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.99429
|+26.417
|一周
|2.36476
|+33.726
|兩周
|2.6397
|+32.934
|一個月
|3.12756
|+15.202
|兩個月
|3.08958
|+10.351
|三個月
|3.08958
|+10.137
|六個月
|3.11137
|+3.226
|一年
|3.11399
|+1.399
