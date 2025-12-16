16/12/2025 11:06

《真知灼見－溫灼培》金價破4400美元僅一步之遙

《真知灼見》現貨金價在過去兩個交易日均曾高見4350元（美元．下同），與10月20日的高位4381.21元（根據《路透社》數據）僅差一步之遙。這情況也同樣出現在銀價身上，今早（16日）於亞洲市場，現貨銀價接近64元，與上周五（12日）創下的歷史高位約64.65元相當接近。



*聯儲局貨幣政策急轉彎顯不尋常*



金銀價格走強並非無緣無故。上周，美國聯儲局在議息會議上不僅宣布了減息，還決定重新購買短期美國國債。該局解釋，此舉旨在維持市場的短期資金流動性。然而，從聯儲局在12月1日停止縮表，到12月12日急於重新買債，這一系列動作似乎指向了兩個重要的情況：首先，可能聯儲局意識到自己先前的縮表措施過於激進，損害到經濟，因此不僅迅速停止，還需要為市場注入更多資金；其次，美國經濟可能正面臨較大的問題，迫使聯儲局調整貨幣政策。金是美元的替代品，當美元在市場上的供應愈是充裕，使美元購買力下降，金價便自然受益。



*中國未放棄買金*



另一方面，回顧11月，現貨金的平均價格雖然高企至4087元，但這並未阻礙中國增購黃金以作儲備。人民銀行的數字顯示，該行在11月增購了3萬盎司黃金，約合1噸，這是人行連續第13個月增持黃金。既然中國中央銀行也在持續買入黃金，這無疑增強了市場對於購金的信心。



*留意美國會否出兵委內瑞拉*



金價還有一個潛在的支持因素，但尚待觀察，那就是美國是否會出兵委內瑞拉。據報道，目前美國已在委內瑞拉對出的加勒比海海域集結了多艘軍艦，包括福特號航空母艦。市場密切關注，如果美國決定對委內瑞拉動武，會否令美國的財政赤字擴大，進一步削弱美元的信用，從而為金價提供支持。一點必須理解，美國軍艦已部署在加勒比海超過一個月，是否出兵相信短期內將有結果。



最後，需要關注的是本周四（18日）美國公布的CPI通脹數字。市場預測11月的表面年通脹率為3.1%，而核心通脹率為3%。如果這些數字屬實，將遠高於聯儲局設定的2%通脹目標。通脹愈高，持有美元的購買力受到侵蝕的程度也愈大，這樣對金價將愈有利。



*金價下一步5000美元？*



技術上，4400元被視為金價的首個重要阻力位置。如果突破此水平，料將為金價向5000元進發鋪平道路。今早在亞洲市場，現貨金價報4310元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。