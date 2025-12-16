16/12/2025 10:31

《環富通基金頻道16日專訊》安聯環球投資全球多元資產首席投資總監Gregor Hirt指，預期日本央行將在12月會議中加息25個基點，將政策利率上調至0.75%。由於市場已普遍預期本次加息，定價超過九成的加息機率。因此市場反應將更大程度取決於前瞻指引與經濟評估內容。投資者將密切關注本輪加息周期的終端利率預期及未來政策步伐的潛在訊號。安聯投資持續看好日本股票，並對日本政府債券維持低配策略。*市場反應取決日央行溝通策略細節及能否營造鷹派氛圍*Hirt指，日本銀行當前面對一個微妙的平衡局面。正當當局期望實質收入增長最終轉正、首相高市早苗關注抑制生活成本壓力之際，日圓近日出現新一輪快速貶值，進一步加劇輸入型通脹壓力。另一方面，日本長期國債殖利率已升至數十年高位，且升勢或有失控風險。儘管如此，日本經濟基本面仍具韌性：經濟維持正增長，財政政策持續提供支持，薪資談判亦漸見積極進展，而通脹率正逐步向央行設定的目標靠攏。基於上述因素，日本央行具備條件將政策利率調升至0.75%。由於加息預期基本反映於市場定價中，後續市場反應將取決於日本央行溝通策略的細節，以及行長植田和男在不明確承諾未來加息節奏的前提下，是否能營造鷹派氛圍。*或重申政策依據數據發展，市場或解讀為謹慎或略偏鴿*以下為三大觀察重點：首先是任何關於中性利率的訊號。若日本央行暗示政策利率已接近中性區間下限，或將壓抑對終端利率進一步上調的預期，使市場解讀為偏鴿。儘管近期有報道指出中性利率可能會上調，若調整幅度低於市場預期，亦可能限制央行釋出更積極政策訊號的空間。其次是關於日圓走勢的評論。雖然日本央行甚少直接評論匯市，但若行長植田和男表達對匯率疲弱的擔憂，市場可能將當前匯率視為潛在政策底線。第三是日本央行對長期利率上升的立場。儘管長期利率通常交由市場主導，但若央行釋出對其不滿，或調整量化寬鬆計劃與購債節奏，則有可能觸發市場重新定價。日本央行可能會重申政策將依據數據發展而定，選擇先觀察本次加息效果，再行釋出下一步行動，市場或解讀為謹慎或略偏鴿立場。此外，根據歷來決策慣例，央行可能將壓力優先放在支持經濟增長與控制長期利率波動，而非直接穩定匯率。*對日股維持適度正面立場，對日圓中性維持減持日債*在此背景下，安聯投資的資產配置如下：對日本股票維持適度正面立場。寬鬆的貨幣政策仍具支持力，企業盈利穩健，全球經濟增長環境有助出口產業，財政刺激亦可能帶來增長動能。目前日圓驟升風險亦顯得受控，該行對日圓持中性立場。日圓目前處於其交易區間的高位，且市場普遍認為日圓存在一定低估空間，且走勢與利差變化脫勾。然而，日本央行維持鴿派語調，單次加息行動可能不足以逆轉貶值趨勢。市場亦可能觀望日本財務省對干預匯市的容忍度。另維持減持日本國債的配置建議。儘管殖利率已顯著上升，但加息周期未完，國內投資者買盤意願不強，加上潛在的財政風險仍未解除，長債利率仍有上行壓力。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。