16/12/2025 12:47

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資預期美國經濟「軟著陸」概率60%

▷ 偏好歐美投資級信貸，不看好高收益債券

▷ 美國財政政策2026年支撐經濟活動 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》施羅德投資環球無約束固定收益主管Julian Houdain指， 基於不明朗情況，施羅德投資的宏觀情境概率及對全球存續期和主要固定收益次資產類別的觀點在11月並未發生重大變化。目前，經濟「軟著陸」的可能性仍然最高(60%)。然而，現在認為經濟「無著陸」和「硬著陸」的風險是平均的，這與之前略微偏向「硬著陸」的評估有所不同。這一變化主要反映對美國經濟數據的預期－－一旦公布，短期內可能仍然表現穩健。*近期美國數據雜訊多於訊號，財政政策將支持經濟活動*除了10月份聯儲局議息會議後市場預期的轉變－－當時主席鮑威爾暗示，幾乎沒能保證12月降息的可能性－－美國債券收益率在最近幾周波動有限。這種情況並不意外，鑑於缺乏官方美國經濟數據，同時已公布的亦缺乏明確方向。投資者密切關注美國勞動力市場，而目前有關短期前景的證據仍然有限且矛盾重重。總體而言，預計未來數月就業增長將有所穩定，但由於短期內不確定性較高，準確把握時機仍然具挑戰性。進入2026年，美國財政政策將支持經濟活動，但在接下來的一兩個月內，消費者需求可能仍然略顯疲弱。例如，注意到美國汽車銷售疲軟－－美國聯邦政府的電動車補貼終止只是需求下降的部分原因。*歐洲宏觀環境變化不大，英國預算案利好大多被市場消化*歐洲大陸的宏觀環境在過去一個月內變化不大。對歐洲央行(ECB)的短期預期並不抱太大期待，但預計2026年初可能會出現更偏鴿派的通脹情況，通脹下行的風險正在上升。相較之下，英國經濟出現了多項降溫跡象，例如當地勞動力市場疲軟、增長放緩及核心通脹低於預期，再加上對11月26日公布的預算案的樂觀情緒，均支持英國政府債券表現良好。短期內，圍繞英國預算案的利好消息大多已被市場消化。市場似乎對英國遵守財政規則及建立更大的財政緩衝的承諾抱有信心，但對於長期政府債券而言，執行風險仍然很高。儘管如此，隨著2026年的臨近，市場可能會進一步反映英倫銀行(BoE)或會進一步降息的預期。英國預算案前的政策不確定性亦將抑制需求，從而增強放寬貨幣政策的理據。*美國投資級別債券估值欠吸引，不看好歐美高收益債券*預計整體政府債券收益率將在相對狹窄的範圍內波動，直到有更清晰的情況顯示美國經濟是否成功應對了聯邦政府停擺的影響。因此，對整體利率風險保持相對中性立場。儘管如此，考慮到美國財政挑戰仍然存在，以及美國關稅合法性的重大疑問（進而影響關稅收入），仍然在固定收益投資組合中保持對短期債券的偏好。在歐元區，對「次核心市場」的看法較之前不那麼悲觀。與此同時，法國相對脆弱的財政狀況仍然存在，並可能在2026年再次浮現，但目前看似尚在控制範圍內。企業信貸方面，仍然相對偏好歐洲及美國投資級別(IG)債券。然而，整體而言，仍認為美國投資級別債券估值吸引力欠佳，與此同時，相對地不看好美國及歐洲高收益債券。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。