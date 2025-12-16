25,126.12
-502.76
(-1.96%)
25,138
-515
(-2.01%)
高水12
8,720.59
-197.11
(-2.21%)
5,371.23
-127.19
(-2.31%)
1,383.80億
3,826.19
-41.73
(-1.079%)
4,500.68
-51.38
(-1.129%)
12,936.06
-176.03
(-1.343%)
2,588.41
-36.82
(-1.40%)
86,184.0000
-248.0800
(-0.287%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4139
日圓最佳客戶買入價
5.0386
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
21
十一月
ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開多重聖誕驚喜 聯乘Tiffany & Co. 華麗呈獻 標誌性聖誕禮盒裝置及節日限定甜點 ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開多重聖誕驚喜 聯乘Tiffany & Co. 華麗呈獻 標誌性聖誕禮盒裝置及節日限定甜點
大型盛事 節慶活動
ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開...
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
免費
25
十一月
港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》 資料更新：香港站展區反應熱烈 由即日起延長至12月30日 港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》 資料更新：香港站展區反應熱烈 由即日起延長至12月30日
展覽 文化藝術
港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》 資料更新：香港站展區反應熱烈 由即日起延...
推介度：
25/11/2025 - 30/12/2025
免費
定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

