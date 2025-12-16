25,177.82
-451.06
(-1.76%)
25,197
-456
(-1.78%)
高水19
8,748.61
-169.09
(-1.90%)
5,378.62
-119.80
(-2.18%)
840.51億
3,821.99
-45.93
(-1.187%)
4,497.75
-54.31
(-1.193%)
12,902.70
-209.39
(-1.597%)
2,587.28
-37.95
(-1.45%)
85,988.0100
-444.0700
(-0.514%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4170
日圓最佳客戶買入價
5.0344
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,177.82
-451.06
(-1.76%)
期指
高水19
25,197
-456
(-1.78%)
國企指數
8,748.61
-169.09
(-1.90%)
科技指數
5,378.62
-119.80
(-2.18%)
大市成交
840.51億
股票
702.60億
(83.591%)
窩輪
41.04億
(4.882%)
牛熊證
96.88億
(11.526%)
即時更新：16/12/2025 11:02
可賣空股票總成交
1,862.06億
主板賣空
358.02億
(19.227%)
更新：15/12/2025 16:59
上証指數
成交：4,349.58億
3,821.99
-45.93
(-1.187%)
滬深300
4,497.75
-54.31
(-1.193%)
深証成指
12,902.70
-209.39
(-1.597%)
MSCI中國A50
2,587.28
-37.95
(-1.45%)
比特幣
資料由Binance提供
85,988.0100
-444.0700
(-0.514%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4170
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0344
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

長時間鉤織容易肩頸痛、手指痠脹，中醫針灸有效治療勞損，4招調...
中醫養生 美女中醫

長時間鉤織容易肩頸痛、手指痠脹，中醫針灸有效治療勞損，4招調...
聖誕大餐2025|Feather & Bone 聖誕午/晚餐...
美食 搵食地圖

聖誕大餐2025|Feather & Bone 聖誕午/晚餐...
易經看世界

【易經看世界】從大畜卦看高市早苗及日本前景：政途可順遂？經濟能復甦？

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00763 中興通訊00001 長和01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03
貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.73%
1個月
2.98%
3個月
2.99%
更新：15/12/2025 11:15
即將公佈經濟數據
英國-失業率
即將公佈
16/12/2025 15:00
前值
4.40%
市場預測
--
英國-國際勞工組織失業率
即將公佈
16/12/2025 15:00
前值
5.00%
市場預測
5.10%
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處