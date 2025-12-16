16/12/2025 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升54點子，報7.0602，創逾14個月高
《經濟通通訊社16日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0602，較上個交易日升54點子，創2024年10月9日以來逾14個月新高，較市場預測偏弱約160點，上個交易日報7.0656。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0602
|-54.00
|1歐元/人民幣
|8.2899
|+44.00
|100日圓/人民幣
|4.5466
|+163.00
|1港元/人民幣
|0.9073
|-4.30
|1英鎊/人民幣
|9.4333
|-24.00
|1澳元/人民幣
|4.6842
|-77.00
|1紐元/人民幣
|4.0774
|-170.00
|1新加坡/人民幣
|5.4706
|+53.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8579
|-123.00
|1加元/人民幣
|5.1208
|-70.00
|1人民幣/林吉特
|0.5799
|-4.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2708
|-717.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3807
|-90.00
|1人民幣/韓元
|208.3800
|-82.00