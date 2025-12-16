16/12/2025 17:10

《神州經脈》滬深股市今日（16日）震盪調整，三大指數均收挫逾1%。滬綜指全日跌1.11%收報3824.81點，深成指也跌1.51%，創業板指挫2.1%。滬深兩市成交額1.72萬億（人民幣．下同），較上一個交易日減少493億元或2.8%。兩市超4200隻個股下跌。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日升破7.05關口，收報7.0425，較上個交易日4時30分收盤價升80點子，六連升，續創2024年9月30日以來14個半月新高。離岸人民幣兌美元(CNH)盤中升破7.04關口，並觸及14個半月高點。今日人民幣兌一美元中間價報7.0602，較上個交易日升54點子，創2024年10月9日以來逾14個月新高，較市場預測偏弱約160點。*今日新聞精選*1. 中國商務部公告，決定自2025年12月17日（明日）起，對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅，為期5年，稅率介乎4.9%-19.8%。其中，抽樣公司方面，對里泰拉肉類食品(LITERA MEAT)徵收4.9%，對丹麥皇冠(Danish Crown)以及戴特肖丹麥(DAT-Schaub)旗下3家公司徵收18.6%，對維揚(VION)旗下4家公司徵收19.8%。配合抽樣公司方面，對高雲牌(INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO)等120家公司徵收9.8%。另對其他歐盟公司徵收19.8%。2. 住房和城鄉建設部部長倪虹今日在《人民日報》發表題為《推動房地產高質量發展(學習貫徹黨的二十屆四中全會精神）》的署名文章，稱要全面落實推動房地產高質量發展的重點任務，包括改革完善房地產開發、融資、銷售制度，實施房屋品質提升工程、物業服務質量提升行動，優化保障性住房供給，建立房屋全生命周期安全管理制度，促進房地產市場持續健康發展等。3. 阿里巴巴今日發布新一代萬相2.6系列模型。該系列模型面向專業影視製作和圖像創作場景進行了全面升級，全新的萬相2.6是內地首個支持角色扮演功能的視頻模型，同時支持音畫同步、多鏡頭生成及聲音驅動等功能，是全球功能最全的視頻生成模型。阿里今年9月率先在內地發布音畫同步的視頻生成模型萬相2.5。在權威大模型評測集LMArena上，萬相圖生視頻居內地第一。4. 據《第一財經》報道，美國超微半導體公司(AMD)董事會主席兼首席執行官蘇姿丰，今日率高管團隊造訪聯想集團位於北京的全球總部。在聯想集團多位高管陪同下，AMD一行參觀了包括人形機器人在內的多項聯想最新產品與技術成果。蘇姿丰本月初表示，AMD已獲得向中國出口部分MI 308芯片的許可，如果向中國出口這些芯片，AMD準備向美國政府繳納15%的稅款。5. 工信部昨日公布中國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，分別是長安汽車的深藍SL03和北汽藍谷旗下極狐阿爾法S6。《第一財經》今日引述北汽新能源方面表示，「此次我們率先獲得准入，是從『允許練習』變成了『允許正式上路』」，計劃從明年一季度開始，L3車型先跑大興機場高速，做機場接駁的實景驗證。長安方面則稱，目前該功能僅在申報地政府批准的具體高速及快速路段可用，未來隨著政策逐步開放，將通過OTA在線升級的方式，擴展可用的道路和區域。6. 據《第一財經》報道，小鵬汽車今日已在廣州市獲得L3級自動駕駛道路測試牌照，並啟動常態化的L3道路測試。該牌照主要用於在廣州市智能網聯汽車測試高快速路上進行有條件自動駕駛的測試。小鵬汽車11月正式發布具備L4級能力的第二代VLA，該軟件預計將在2026年一季度量產上車。另外，鴻蒙智行據報近期已聯合深圳市交通局等相關部門，在深圳開啟L3級有條件自動駕駛內測，由華為員工攜自購2025款問界M9與尊界S800參與。7. 抖音今日發布《抖音社區財經行業公約（試行）》，明確帳號資質、內容管理、營銷行為等核心治理規範，以及違規處理與責任追究機制。其中，倡導財經領域創作者完成平台財經專業資質認證，明確禁止未經認證帳號發布財經專業內容或推薦相關服務。禁止惡意唱衰經濟、歪曲解讀政策、非法薦股、虛擬貨幣相關非法金融內容等違法違規操作。8. 天眼查工商信息顯示，華為終端有限公司近日發生工商變更，郭平卸任董事長，由余承東接任，孟晚舟、徐直軍等卸任董事，同時，多位高管發生變更。有分析認為，最新調整意味華為將AI置於未來十年發展的核心地位，余承東的權責擴展標誌著華為AI戰略進入資源整合與攻堅落地階段。(jq)