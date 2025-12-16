16/12/2025 10:04

【聚焦人幣】中間價創逾14個月高，人幣即期開市升31點子報7.0474

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0602，較上個交易日升54點子，創2024年10月9日以來逾14個月新高，較市場預測偏弱約160點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開31點子，報7.0474，上個交易日即期匯率收盤報7.0505。



隔夜美元承壓回落，加上國內供需偏結匯，這些都支持中間價穩中偏升。市場人士稱，外部貨幣籃子和內部市場供求都有利於人民幣中間價回升，但監管仍保持對單邊預期的過濾，即期匯價短期續升空間料受限。



中金公司外匯團隊最新周度展望認為，若美國就業市場進一步顯示疲軟跡象，市場可能會無視上周美聯儲對於明年1月份的預期指引，進一步交易寬鬆，由此美元的弱勢或會持續到年底。而在年末結匯需求穩定的環境下，人民幣或在穩匯率政策的指引下繼續溫和偏強。(jq)