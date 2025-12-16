16/12/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期六連升破7.05關，報7.0425續創14個半月高

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0425，較上個交易日4時30分收盤價升80點子，六連升，續創2024年9月30日以來14個半月新高，全日在7.0416至7.0477之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)升破7.04關口，亦觸及14個半月高點，現升61點子，報7.0372。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0602，較上個交易日升54點子，創2024年10月9日以來逾14個月新高，較市場預測偏弱約160點。



*大行提供足夠美元流動性緩和人民幣升勢*



市場人士表示，年末人民幣有進一步升值傾向，不過大行在7.0420附近也提供足夠的美元流動性，預計短期有望延續穩中有升走勢；關注本周美國一系列經濟數據的影響。



談及近期人民幣對美元匯價連續上行，東方金誠首席宏觀分析師王青認為有兩個直接原因。一是12月11日美聯儲降息前後，美元指數持續下行，跌破100，帶動包括人民幣在內的非美貨幣普遍升值。二是臨近年底，企業結匯需求增加，帶動人民幣季節性走強。而在人民幣持續走強後，前期累積的結匯需求有可能加速釋放。



王青表示，短期內人民幣將處在偏強運行狀態，接下來要重點關注美元走勢、人民幣中間價調控力度，以及國內穩增長政策的力度和節奏。(jq)