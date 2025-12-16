16/12/2025 11:02

《Ａ股焦點》數字貨幣概念兩邊走，三部門倡以數字人民幣助力促消費

《經濟通通訊社16日專訊》商務部、人民銀行、金融監管總局近日聯合發布《關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知》，其中提到，鼓勵有條件的地方運用數字人民幣智能合約紅包提升促消費政策實施質效；鼓勵金融機構根據各地方促消費差異化政策和場景需求，定制和升級數字人民幣智能合約紅包服務方案，更好滿足補貼資金高效周轉、精準直達、定向施策等要求。



A場數字貨幣概念兩邊走，翠微股份(滬:603123)、航天信息(滬:600271)漲停，新晨科技(深:300542)飆逾11%，御銀股份(深:002177)升超6%，創識科技(深:300941)、御銀股份(深:002177)、夢網科技(深:002123)、海聯金匯(深:002537)等跟漲。星網銳捷(深:002396)、宸展光電(深:003019)則挫3%，高偉達(深:300465)、神州信息(深:000555)、世紀恒通(深:301428)跌逾2%，潤和軟件(深:300339)、紫光國微(深:002049)等走低。(sl)