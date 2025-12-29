16/12/2025 14:15

【ＦＯＣＵＳ】從iRobot到「阿福」，終端AI化重設賽道

【FOCUS】當iRobot於3月推出「雙旋轉拖把」等35年來最大規模產品革新，這位昔日掃地機器人「鼻祖」破產的命運，早已埋下伏線。其最終將由技術早已next level的中國代工商杉川(Picea)收購，亦不足為奇。就在同日，螞蟻集團升級AI健康APP為「阿福」，意味國內健康類大模型之爭更趨白熱。看似不相關的兩事件，卻齊指向軟硬終端AI化下的制勝之道。



*「鼻祖」慘淪技術落後*



2002年推出全球首款掃地機器人，直到2019年仍佔全球市場半壁江山，然而地位如iRobot，隔夜股價亦因「周日申請破產保護」的消息，暴瀉73%至1.18美元，較2021年初的197.4美元歷史高點僅剩不到1%。



唏噓的是，這間由「現代機器人之父」Rodney Brooks為首的麻省理工AI實驗室成員創立的公司，3月才宣布史上最大規模產品革新，包括配備雙旋轉拖把和激光雷達導航的旗艦產品Roomba 505。惟相比一眾中國品牌「恒壓活水洗地」、「AI多鏡頭導航」、「遠程狀態監控」等功能，可謂較主流技術落後幾條街。



*代工巨头晉身前台主導*



據公司最新公告，其主要製造商及債權人、位於深圳的杉川將收購iRobot並將其私有化。成立於2016年的杉川，號稱全球高端掃地機器人市場「每十台有三台」，除了為iRobot、小米、海爾、飛利浦等代工，還有自有品牌3i。



儘管擁有多項技術專利，年產能逾850萬台，但3i的線上、線下銷量排名截至去年9月都在前十以外（AVC Research數據）。今次擬收購iRobot，一大原因或是看重其品牌價值，實現從「代工」向「主導」的角色轉變，在終端AI化下徹底釋放技術優勢和品牌溢價。



*入口之爭謀AI商業閉環*



就在同日，螞蟻集團宣布將6月發布的健康APP品牌AQ，升級為「阿福」，主打健康陪伴、健康問答、健康服務三大核心功能。矛頭無疑直指京東健康1月發布的「AI京醫」、平安好醫生2月發布的「平安芯醫」、字節跳動7月發布的「小荷AI醫師」等AI健康應用。而就在11月，訊飛醫療亦升級了「訊飛曉醫」。



科技巨頭紛紛進軍AI健康管理平台，既是看重大健康產業的龐大市場潛力，又是佔領高頻流量入口，構建從數據到服務（如保險、醫藥）的AI商業閉環。



杉川收購iRobot與螞蟻升級「阿福」，如同硬幣的兩面，無論是硬件收編還是軟件圈地，最終勝負都係於特定賽道的AI生態話語權--定義產品、整合資源、連接用戶，從而創造最大價值。