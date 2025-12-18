25,412.23
-56.55
(-0.22%)
25,433
-16
(-0.06%)
高水21
8,810.06
-33.51
(-0.38%)
5,402.47
-55.48
(-1.02%)
607.75億
3,874.12
+3.84
(+0.099%)
4,551.39
-28.49
(-0.622%)
13,109.97
-114.54
(-0.866%)
2,614.10
-23.29
(-0.88%)
86,695.6000
+452.3700
(0.525%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4220
日圓最佳客戶買入價
5.0091
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,412.23
-56.55
(-0.22%)
期指
高水21
25,433
-16
(-0.06%)
國企指數
8,810.06
-33.51
(-0.38%)
科技指數
5,402.47
-55.48
(-1.02%)
大市成交
607.75億
股票
486.65億
(80.074%)
窩輪
36.57億
(6.018%)
牛熊證
84.53億
(13.908%)
即時更新：18/12/2025 10:52
可賣空股票總成交
1,630.38億
主板賣空
378.97億
(23.244%)
更新：17/12/2025 16:59
上証指數
成交：3,727.15億
3,874.12
+3.84
(+0.099%)
滬深300
4,551.39
-28.49
(-0.622%)
深証成指
13,109.97
-114.54
(-0.866%)
MSCI中國A50
2,614.10
-23.29
(-0.88%)
比特幣
資料由Binance提供
86,695.6000
+452.3700
(0.525%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4220
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0091
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出...
影視娛樂 娛樂

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出...
政經專訪

【一本萬利】美股風險甚高！港股候低分步建倉邊啲股份必買？恒生收息替代尋寶？ #林本利 （繁體字幕）
冬季最佳補品|海參被譽為海中人參，助改善睡眠增強免疫防癌
好營養 樂本健．健康教室

冬季最佳補品|海參被譽為海中人參，助改善睡眠增強免疫防癌
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特02628 中國人壽00763 中興通訊01347 華虹半導體
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19
大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.50%
1個月
3.25%
3個月
3.13%
更新：17/12/2025 11:15
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處