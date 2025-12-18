16/12/2025 17:25

【ＡＩ】昆侖芯據報即將完成股改，加速推進衝刺港股上市步伐

《經濟通通訊社16日專訊》據《騰訊科技》報道，百度(09888)旗下芯片公司昆侖芯即將完成股改，加速推進衝刺上市的步伐。



報道引述知情人士稱，「大家都在關注，已經藏不住了，但時間表還有待確認」。



報道指，這一輪股改前，昆侖芯與多家券商進行溝通後決定轉向港股。隨後作為大股東的百度公告稱目前正就擬議分拆及對上市進行評估。百度強調若進行分拆及上市，須經相關監管審批程序，而公司並不保證分拆及上市將會進行。



IDC數據顯示，2024年，昆侖芯的出貨量排行業第二名。至於昆侖芯今年業績，此前有調研紀要稱其全年營收預計在50億元人民幣左右，較2024年的20億元人民幣大幅增長。不過報道指，根據其從行業獲取的數據，昆侖芯全年最終營收可能低於上述估計，但也遠超2024年的20億元人民幣。有接近昆侖芯人士透露，「體量排在國產(AI芯片廠商)前三應該不是問題」。(sl)