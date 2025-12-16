16/12/2025 10:54

《股壇解碼－戴名》聯儲局無形之手，景福集團高手相助

《股壇解碼》資金市場在美國聯儲局結束縮表後出現持續緊張，聯儲局宣布自12月12日起啟動400億美元短期公債購債計劃，買進期限介乎4周至1年的T-bills以緩解流動性壓力。另一方面，科技巨頭甲骨文(US.ORCL)近況急轉直下，股價3個月重挫逾三成，其債券信用違約交換(CDS)利差急升至16年高位，市場對大型科技企業依賴債務推動AI投資的憂慮日益加深。與此同時，Adobe整合ChatGPT至旗下三大工具，讓用戶可透過ChatGPT完成修圖和PDF處理，AI應用的深化，加速了這些寡頭企業作出開放。政策面上看，特朗普政府夏季通過的稅務與支出法案，預期將使美國納稅人明年平均獲得1600至2000美元的退稅，市場普遍預料將刺激消費，並為美股提供支撐。利率方面，聯儲局於今年最後一次議息會議，決定減息四分之一厘至3.5厘至3.75厘區間，市場普遍認為美國減息周期尚未結束，明年上半年或再有兩次降息。整體而言，若美國減息周期正式開始，將有利刺激消費，美國的經濟泡沫將在AI產業推動下繼續膨漲，美股仍然是短期值得看好的市場。



*姑妄言之*



南韓政府宣布一項總額達700兆韓元（約5340億美元）的半導體投資計劃，目標是在2047年前建成全球最大晶片聚落，此計劃不僅要鞏固南韓在記憶體晶片領域的既有優勢，目標更著重於提升目前南韓相對薄弱的IC設計產業，力求將其規模擴大十倍或以上。南韓希望透過龐大資金投入，打造完整的半導體生態系，涵蓋設計、製造、封裝等環節，並吸引國際合作與人才。此舉反映出南韓對全球晶片競爭的高度重視，政府當局著力於確保未來數十年在AI、雲端運算和高階製造等領域保持領先地位，同時減少對外部供應鏈的依賴，來提升國家戰略安全和經濟韌性，但20年長的計劃存在眾多未知之數。



*噩耗來臨*



國家統計局最新數據顯示，內地11月居民消費價格指數(CPI)按年上升0.7%，升幅較10月擴大0.5個百分點，並且創下去年3月以來新高，主要受食品價格由跌轉升所帶動，數據反映居民消費需求溫和復甦。可惜，同月公布的生產者物價指數(PPI)則按年下跌2.2%，跌幅高過市場預期（市場預期跌幅為2%），數據已連續38個月錄得負數。PPI數據反映工業生產者出廠價格持續下行，顯示製造業仍面臨較大的通縮壓力，企業盈利空間受壓。整體而言，數據呈現CPI溫和上升、PPI持續下行的分化格局，顯示經濟復甦可能陷入滯脹或增速放緩，內需仍需新政策進一步振興。



*左右開弓*



恒指期權認沽比例45:55，貼價25600點認沽期權出現最多新增，加上26200點認購期權最多新增，相信本周將會先高後低，因為認沽期權重倉位在24400點，相信本月低位在24800點附近的可能性很大，而牛熊證街貨比例為60:40，參考期權和牛熊證倉位分布，恒指結算前的主要區間將在24800點至26100點之間，其中24800點附近有較大機會成為本月低位，並且不容有失，留意大市借即月高位回吐，投資者須靈活調整策略以應對波動。



*股票簡評*



景福集團(00280)主要從事黃金首飾、珠寶鐘表、高級時尚貨品、禮品零售，以及金條買賣和鑽石批發等業務。集團最新公報的中期業績報告顯示，總收入約為4.16億元，按年增長7.5%；股東應佔溢利按年上升7.2%，達到接近4000萬元。



零售業務是主要增長核心，黃金、珠寶及鐘表業務的同店銷售額錄得超過11%的顯著增幅，毛利率亦比去年同期提高超過2%，主要受惠於珠寶業務表現和金價上漲，但是利潤增長受到非現金項目包括黃金借貸公平價值變動的影響，導致未變現的非現金虧損超過2100萬元（2024年同期錄得1040萬元），帳面利潤的最大不確定性就在這裏。



市場觀察並指出，雖然集團整體業績受珠寶銷售強勁支撐，但鐘表銷售人員的專業度有待提升，這可能影響鐘表業務板塊的長期表現和品牌形象，銷售策略保守在現今市場上難以和其他對手競爭，加上集團對某些知名品牌仍然暗地採用配貨的銷售手法，當然市道好時消費者不關心這些，能買到心頭好就可以，但此一時彼一時，隨著名表二手市場回落，消費者亦變得審慎。



最後一提，去年（2024年）5月新上任的集團CEO擁有豐富金融業背景，而且集團並不是高薪挖角，月薪21萬元這數字對金融精英來說也不算是甚麼，當時就奇怪集團為何會找來一個沒有太多相關行業資歷的CEO。適逢零售市道回穩，再看集團股價自去年8月以來的表現，估計CEO的人脈關係幫忙不少。不過，投資者仍應密切關注集團的非現金項目變化和香港整體經濟環境波動的潛在風險，加上每天成交量不多，投資者還是不要沾手。《資深市場人士 戴名》



