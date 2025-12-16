16/12/2025 10:32

【美國議息】紐約聯儲行行長：當前貨幣政策已為2026年做好充分準備

《經濟通通訊社16日專訊》紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯表示，貨幣政策已為明年做好充分準備。



威廉斯周一（15日）演講時表示：「貨幣政策非常關注於平衡風險。為此，聯邦公開市場委員會(FOMC)已推動原本略微具有限制性的貨幣政策立場趨向中性。通過這些舉措，貨幣政策已為2026年做好充分準備。」



此外，他表示，得益於財政政策的支持、有利的金融環境，以及對人工智能的投資，明年經濟增速應會加速至約2.25%，高於2025年預計的1.5%。他亦預計，明年通脹將降至略低於2.5%，然後在2027年達到聯儲局2%的目標。(rc)