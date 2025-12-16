16/12/2025 10:32

【外圍經濟】雷射感測器巨企Luminar破產，欠債高達10億美元

《經濟通通訊社16日專訊》為汽車生產雷射感測器的Luminar周一（15日）申請破產保護，這在與富豪汽車合約終止後不久發生。



這家總部位於美國奧蘭多的公司，在德州南區法院提交第11章破產保護申請。在其破產申請文件中，列出的資產在1億至5億美元之間，負債則在5億至10億美元之間。Luminar高峰時期的估價一度高達50億美元。



Luminar在聲明中表示，在申請破產前，已與Quantum/Computing公司達成協議，以1.1億美元現金的價格將其子公司Luminar/Semiconductor的股權出售。該公司表示，根據《破產法》第363條尋求的出售程序，此交易可能因出現更高或更好的報價而改變。該公司還尋求出售其雷射雷達業務，該業務生產用於自動駕駛系統的感測器。(rc)