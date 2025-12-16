25,139.16
-489.72
(-1.91%)
25,173
-480
(-1.87%)
高水34
8,729.12
-188.58
(-2.11%)
5,365.90
-132.52
(-2.41%)
1,071.53億
3,820.85
-47.07
(-1.217%)
4,490.41
-61.65
(-1.354%)
12,866.09
-246.00
(-1.876%)
2,581.53
-43.70
(-1.66%)
85,682.2700
-749.8100
(-0.868%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4139
日圓最佳客戶買入價
5.0336
恒生指數
25,139.16
-489.72
(-1.91%)
期指
高水34
25,173
-480
(-1.87%)
國企指數
8,729.12
-188.58
(-2.11%)
科技指數
5,365.90
-132.52
(-2.41%)
大市成交
1,071.53億
股票
918.14億
(85.685%)
窩輪
47.32億
(4.416%)
牛熊證
106.07億
(9.899%)
即時更新：16/12/2025 12:35
可賣空股票總成交
1,862.06億
主板賣空
358.02億
(19.227%)
更新：15/12/2025 16:59
上証指數
成交：4,825.68億
3,820.85
-47.07
(-1.217%)
滬深300
4,490.41
-61.65
(-1.354%)
深証成指
12,866.09
-246.00
(-1.876%)
MSCI中國A50
2,581.53
-43.70
(-1.66%)
比特幣
資料由Binance提供
85,682.2700
-749.8100
(-0.868%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4139
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0336
即將公佈經濟數據
英國-失業率
即將公佈
16/12/2025 15:00
前值
4.40%
市場預測
--
英國-國際勞工組織失業率
即將公佈
16/12/2025 15:00
前值
5.00%
市場預測
5.10%
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.5000
電匯客戶賣出
4.4830
更新：16/12/2025 12:30:59
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新：15/12/2025 15:54
最新
