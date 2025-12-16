16/12/2025 10:33

【外圍經濟】投資者無心睡眠？納斯達克申請延長交易時間至23小時

《經濟通通訊社16日專訊》納斯達克於周一（15日）向美國證券交易委員會提交文件，計劃將股票和交易所交易產品(ETP)的交易時間，從目前的每周五天、每天16小時延長至23小時。



納斯達克的「5X23」新模式將分為兩個主要交易時段，日間時段從美東時間凌晨4點開始，到晚上8點結束。此時段將繼續包含盤前、常規和盤後交易時段，常規交易時段的開盤鐘(9:30)和收盤鐘(4:00)保留。



夜盤時段則從美東時間晚上9點開始，到次日凌晨4點結束。此時段晚上9點至午夜12點之間執行的交易，將被視為屬於下一個日曆日的交易。



納斯達克北美市場高級副總裁Chuck Mack表示：「這麼做的原因很簡單，全球投資者都希望在他們的時區、按照自己的節奏進行交易，同時不破壞信任和市場誠信。」(rc)