16/12/2025 13:39

【外圍經濟】野村：短觀調查顯示日本央行本周加息不存在障礙

《經濟通通訊社16日專訊》野村外匯策略師表示，最新的短觀調查，以及日本薪酬報告顯 示，日本央行本周晚些時候加息不存在障礙。



由後藤雄二郎領銜的策略師團隊在報告中表示，有韌性的經營狀況，以及未來數年的CPI展望，強化日本央行周五（19日）可能加息0.25厘的預期。掉期市場預計央行本周將政策利率上調至0.75厘的可能性為95%，並預計到2026年10月將再次加息。



報告指：「日本央行過去的加息曾推高企業的借貸成本。不過，企業尚未認為這些加息具有足夠的緊縮力度，從而對其經營活動造成顯著影響。」



儘管野村認為日本央行可能在本月會議上，不對中性利率預估進行重大更新，但該行預計央行可能會繼續認為實際政策利率仍低於中性利率，因此依然寬鬆。



法國巴黎銀行首席日本經濟學家河野龍太郎則表示：「考慮到高市政府更傾向於低利率，我們認為加息頻率仍將保持在約每半年一次。」不過，「匯率走勢迫使日本央行加快緊縮步伐的風險也不容小覷。」(rc)