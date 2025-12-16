25,122.97
-505.91
(-1.97%)
25,140
-513
(-2.00%)
高水17
8,718.91
-198.79
(-2.23%)
5,371.08
-127.34
(-2.32%)
1,383.94億
3,826.49
-41.43
(-1.071%)
4,501.03
-51.03
(-1.121%)
12,936.17
-175.92
(-1.342%)
2,588.25
-36.98
(-1.41%)
86,160.4100
-271.6700
(-0.314%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4139
日圓最佳客戶買入價
5.0386
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
英國-失業率
即將公佈
16/12/2025 15:00
前值
4.40%
市場預測
--
英國-國際勞工組織失業率
即將公佈
16/12/2025 15:00
前值
5.00%
市場預測
5.10%
