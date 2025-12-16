16/12/2025 08:42

中國供應鏈產業(03708)與黃金能源公司擬合作開發黃金RWA

《經濟通通訊社16日專訊》中國供應鏈產業(03708)公布，與黃金能源公司簽署黃金數位資產戰略合作框架協定，涉及真實世界資產(RWA)領域及黃金數碼資產項目。



該集團指，擬共同開發以實物黃金為支撐的RWA數碼資產，並擬推出首期專案-「HUG Token」。該簡稱深度融合集團、澳大利亞夥伴與黃金三大核心戰略概念，象徵著跨境產業與資本合作的堅實紐帶。底層資產方面，每一枚HUG Token均直接對應由黃金能源公司提供、並存放於經香港及澳大利亞雙方監管機構認可的獨立第三方專業金庫中的特定克重實物黃金。該部分黃金將進行定期審計，並公開儲量報告。



該集團指，擬發行的HUG Token為認購性質。成功認購後，持有者所獲得的Token將暫存於指定的合規錢包中。集團推動HUG Token在主流數碼資產交易所上市。待專案完成全部技術部署與合規審查後，將推進交易所上線流程，屆時Token將可進入二級市場公開交易，為持有者提供流動性。該集團指，將與法律顧問就香港證監會等監管機構的相關法規保持溝通，在現行虛擬資產監管框架下以合規方式運作該專案。(wh)