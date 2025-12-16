直播中 : 開市Good Morning - 大行唱好平保 續為行內首選？
25,517.15
-111.73
(-0.44%)
25,519
-134
(-0.52%)
高水2
8,880.22
-37.48
(-0.42%)
5,465.51
-32.91
(-0.60%)
38.78億
3,862.29
-5.63
(-0.146%)
4,543.16
-8.90
(-0.196%)
13,084.88
-27.21
(-0.208%)
2,617.84
-7.39
(-0.28%)
86,009.7800
-422.3000
(-0.489%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4204
日圓最佳客戶買入價
5.0330
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.6400
更新：16/12/2025 09:25:24
最新重要數據
俄羅斯-國內生產總值(年率)
公佈值
0.60%
公佈日期
13/12/2025 00:00
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.71%
公佈日期
12/12/2025 18:30
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.90%
公佈日期
12/12/2025 15:45
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
86,009.78
-422.30
-0.489%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,956.2200
-8.6300
-0.291%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.3850
-0.0032
-0.824%
更新：16/12/2025 09:25
