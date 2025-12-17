17/12/2025 17:27

《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，歐元區公布CPI

《經濟通通訊社17日專訊》延遲至昨日（16日）公布的11月經濟數據顯示，美失業率創四年新高，但經濟疲態卻未能提振市場的減息預期。道指收市跌302.30點或0.62%，報48114.26點；標普500指數跌16.25點或0.24%，報6800.26點；納指升54.05點或0.23%，報23111.46點。港股方面，恒生指數收市報25468，升233點或0.9%，成交1831億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:15pm，美聯儲局理事沃勒就經濟前景發表講話。10:05pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在紐約聯儲主辦的2025年外匯市場結構會議上致開幕詞。18日凌晨1:30am，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克參加關於經濟前景的討論。



數據方面，今日5:00pm，德國公布12月IFO-企業信心指數，料由88.1升至88.2。5:30pm，英國公布10月房價指數。今晚6:00pm，歐元區公布11月消費者物價指數，月率料由0.2%逆轉至下滑0.3%，年率升幅料維持於2.1%。(wa)