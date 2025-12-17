17/12/2025 07:54

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美11月失業率4.6%，創2021年新高

▷ 道指跌302.30點，標普500及納指表現分化

▷ 紐約期油跌至55.08美元，創2021年新低 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》延遲至周二（16日）公布的11月經濟數據顯示，美失業率創四年新高，但經濟疲態卻未能提振市場的減息預期，道指和標普500均下挫。道指收市跌302.30點，或0.62%，報48114.26點；標普500指數跌16.25點，或0.24%，報6800.26點；納指升54.05點，或0.23%，報23111.46點。市場對經濟前景的擔憂主導日內走勢。美國11月非農新增職位僅6.4萬個，顯示勞動力市場動能減弱。失業率由9月的4.4%攀升至4.6%，創自2021年以來最高水平。ADP小非農就業報告亦顯示，截至11月29日四周，私人企業平均每周僅增加16250人，進一步印證企業招聘意欲下降。納指在科技股支撐下逆市微升，特斯拉(US.TSLA)升3.1%，創下股價新高。與此同時，國際油價暴跌，紐約期油創2021年以來新低，拖累能源板塊。*紐約期油觸及4年低位*紐約期油價格大幅下挫，跌破56美元支撐位，報每桶55.08美元，日內跌幅達2.8%，觸及2021年以來的低點；布蘭特期油亦失守60美元大關，報每桶58.87美元，下跌2.7%。主要石油巨企全線下挫，埃克森美孚(US.XOM)跌2.6%，雪佛龍(US.CVX)跌2%，康菲石油(US.COP)挫3.8%，馬拉松石油(US.MPC)瀉4.7%。美匯指數報98.15，日內下跌約0.1%。美元兌日圓走勢受壓，日內報154.69，跌幅約0.33%。歐元兌美元報1.1756，微升0.03%。現貨黃金一度下探至4271美元水平，日內報4309美元，升約0.1%。紐約期金報4342美元，微升約0.1%。(jf)