17/12/2025 09:27

【關稅戰】日本出口連續第三個月成長，美國和歐盟市場需求激增

《經濟通通訊社17日專訊》日本財務省周三（17日）公布的數據顯示，在關稅戰及中日關係惡化背景下，日本出口連續第三個月增長，11月按年增長6.1%，主要得益於半導體零組件和醫療用品成長，大幅超出經濟學家預測的5%增幅。



其中，對美國的出口增長8.8%，而對歐盟出口額飆升19.6%，抵消對華出口的下降。日本對美國的貿易順差為7398億日圓（48億美元），較上年同期增長11.3%。



自美國總統特朗普在第二個任期發動關稅戰以來，日本對美國一直保持貿易順差，這意味著美日貿易失衡的局面依然存在。



未經調整的數據顯示，日本整體貿易順差3223億日圓。進口增長1.3%，低於市場普遍預期的3%漲幅。(jf)