17/12/2025 11:20

【特朗普當政】特朗普突預告周三晚發表全國演說，未透露具體議題

《經濟通通訊社17日專訊》美國總統特朗普於周二(16日)，在社交平台突然宣布，將於美國東岸時間周三(17日)晚上9時在白宮向全國發表直播講話。



儘管白宮方面尚未披露具體演講議題，但特朗普在帖文中形容過去一年對美國而言是「非凡的一年」，並強調「最好的尚未來臨」。



特朗普在帖文中寫道：「各位美國同胞：明晚美國東部時間9時，我將在白宮向全國發表直播講話。期待屆時與你們見面。今年對我們國家來說是非凡的一年，而最好的尚未來臨！」



此次講話安排在黃金時段進行，引發外界高度關注。白宮及特朗普團隊均未就演講的具體內容提供進一步細節。​(kk)