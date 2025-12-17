17/12/2025 11:32

【特朗普當政】貝森特料聯儲局新掌舵人一月初揭盅

《經濟通通訊社17日專訊》美國財政部長貝森特透露備受矚目的聯儲局主席人選，預計將推遲至明年1月初公布，並預言若政府避免停擺，2026年將是美國經濟豐饒的一年。



他同時預告，受惠於稅務調整，明年首季將有高達1500億美元的退稅資金流入家庭，有望為宏觀經濟帶來顯著提振。



目前，前聯儲局理事沃什和白宮經濟顧問哈塞特被視為兩大領跑者。貝森特在講話中為兩位候選人辯護，稱他們都非常有資格。



對於外界質疑哈塞特缺乏在聯儲局任職的經驗，以及新任主席可能失去獨立性的擔憂，貝森特予以駁斥，強調聯儲局主席需要具備開放的心態，並重申新任主席將保持其職能上的獨立性。​(kk)