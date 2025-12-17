直播中 : hot talk 1點鐘 - 後市望實美國CPI數據加日本議息！
直播中 : hot talk 1點鐘 - 後市望實美國CPI數據加日本議息！
25,238.86
+3.45
(+0.01%)
25,262
+11
(+0.04%)
高水23
8,767.56
+9.63
(+0.11%)
5,399.15
-3.36
(-0.06%)
916.27億
3,829.30
+4.49
(+0.117%)
4,525.81
+28.26
(+0.628%)
13,037.57
+122.90
(+0.952%)
2,607.79
+20.65
(+0.80%)
86,672.6300
-1,190.8000
(-1.355%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0279
恒生指數
25,238.86
+3.45
(+0.01%)
期指
高水23
25,262
+11
(+0.04%)
國企指數
8,767.56
+9.63
(+0.11%)
科技指數
5,399.15
-3.36
(-0.06%)
大市成交
916.27億
股票
792.12億
(86.450%)
窩輪
41.63億
(4.543%)
牛熊證
82.52億
(9.006%)
即時更新：17/12/2025 13:15
可賣空股票總成交
703.04億
主板賣空
161.49億
(22.971%)
半日數據，更新：17/12/2025 12:40
上証指數
成交：4,545.75億
3,829.30
+4.49
(+0.117%)
滬深300
4,525.81
+28.26
(+0.628%)
深証成指
13,037.57
+122.90
(+0.952%)
MSCI中國A50
2,607.79
+20.65
(+0.80%)
比特幣
資料由Binance提供
86,672.6300
-1,190.8000
(-1.355%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0279
25
十一月
九龍塘又一城｜「 BABY MIRROR GO ROUND」登陸香港又一城 SANRIO CHARACTERS 與 BABY MIRROR首度合作！BABY MIRROR全體成員換上Sanrio人氣角色服飾
大型盛事 節慶活動
九龍塘又一城｜「 BABY MIRROR GO ROUND」登陸香港又一城 SANRIO CHARA...
推介度：
25/11/2025 - 01/01/2026
免費
大型盛事 節慶活動
九龍塘又一城｜「 BABY MIRROR GO ROUND」登陸香港又一城 SANRIO CHARA...
推介度：
25/11/2025 - 01/01/2026
免費
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00763 中興通訊02628 中國人壽01772 贛鋒鋰業
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.6617
-0.0015
-0.231%
GBP 英鎊/美元
1.3395
-0.0030
-0.226%
EUR 歐元/美元
1.1728
-0.0021
-0.178%
更新：17/12/2025 13:15
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.6400
更新：17/12/2025 13:15:40
即將公佈經濟數據
英國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
17/12/2025 15:00
前值
0.40%
市場預測
0.00%
英國-消費者物價指數(年率)
即將公佈
17/12/2025 15:00
前值
3.60%
市場預測
3.50%
最新
