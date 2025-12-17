17/12/2025 13:57

【特朗普當政】特朗普將馬杜羅政府定性為「外國恐怖組織」，全面封鎖受制裁油輪

《經濟通通訊社17日專訊》美國總統特朗普下令，全面封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。在美國在該地區增兵並威脅進行地面打擊之際，加大了對馬杜羅政府的施壓。



特朗普周二（16日）在社交媒體Truth Social發帖稱：「委內瑞拉已被南美歷史上規模最大的艦隊完全包圍。這支艦隊還會繼續壯大，給他們帶來的衝擊將前所未有--直到他們把之前從我們這竊取的所有石油、土地和其他資產，歸還給美利堅合眾國為止。」



特朗普還將委內瑞拉總統馬杜羅的政權定為「外國恐怖主義組織」。他指責這個「非法」政權「利用從這些被盜油田的石油為自身提供資金，並從事毒品恐怖主義、人口販運、謀殺和綁架」。



*紐約期油從4年低位反彈*



在特朗普發帖後，紐約期油從2021年以來的最低水平反彈，回升至56美元上方。上周，美國在委內瑞拉沿海扣押了一艘受制裁的油輪。(jf)