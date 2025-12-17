17/12/2025 16:30

【外圍經濟】美銀牛熊指標升至7.4，顯示機構投資者對明年市場樂觀情緒高漲

《經濟通通訊社17日專訊》據美國銀行最新發布的12月份全球基金經理調查，機構投資者對經濟增長、股市及大宗商品展現出全方位的強烈信心，正積極部署迎接2026年。​



這項備受市場關注的月度調查顯示，綜合現金水平、股票配置及全球經濟增長預期而編制的「美銀牛熊指標」在本月大幅攀升至7.4(滿分為10)，創下自2021年中期以來、即約四年半以來的最高水平，反映市場樂觀情緒已屆極度高漲區間。​



調查指出，基金經理正大舉押注於通常在經濟擴張期表現跑贏大市的資產類別。股票和大宗商品的總資產配置比例已升至2022年2月以來的最高位。具體數據顯示，全球股票的淨增持比例更攀升至42%，顯示資金正加速流入風險資產。​



報告指出，目前的市場樂觀程度在本世紀亦屬罕見，歷史上僅出現過八次同類水平。這些時期主要集中在經濟強勁復甦階段，例如2010年11月至2011年2月(全球金融海嘯後復甦)，以及2020年11月至2021年7月(後疫情時期的流動性繁榮期)。​(kk)