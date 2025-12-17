25,468.78
+233.37
(+0.92%)
25,523
+74
(+0.29%)
高水54
8,843.57
+85.64
(+0.98%)
5,457.95
+55.44
(+1.03%)
1,831.41億
3,870.28
+45.47
(+1.189%)
4,579.88
+82.33
(+1.831%)
13,224.51
+309.84
(+2.399%)
2,637.39
+50.25
(+1.94%)
86,465.4100
-1,398.0200
(-1.591%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.3862
日圓最佳客戶買入價
5.0119
17/12/2025 17:53
17/12/2025 16:59
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
免費
