25,468.78
+233.37
(+0.92%)
25,452
+201
(+0.80%)
低水17
8,843.57
+85.64
(+0.98%)
5,457.95
+55.44
(+1.03%)
1,831.41億
3,870.28
+45.47
(+1.189%)
4,579.88
+82.33
(+1.831%)
13,224.51
+309.84
(+2.399%)
2,637.39
+50.25
(+1.94%)
86,756.7400
-1,106.6900
(-1.260%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1237
英鎊最佳客戶買入價
10.3791
日圓最佳客戶買入價
5.0137
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,468.78
+233.37
(+0.92%)
期指
低水17
25,452
+201
(+0.80%)
國企指數
8,843.57
+85.64
(+0.98%)
科技指數
5,457.95
+55.44
(+1.03%)
大市成交
1,831.41億
股票
1,683.82億
(91.941%)
窩輪
50.69億
(2.768%)
牛熊證
96.90億
(5.291%)
即時更新：17/12/2025 16:20
可賣空股票總成交
703.04億
主板賣空
161.49億
(22.971%)
半日數據，更新：17/12/2025 12:40
上証指數
成交：7,668.21億
3,870.28
+45.47
(+1.189%)
滬深300
4,579.88
+82.33
(+1.831%)
深証成指
13,224.51
+309.84
(+2.399%)
MSCI中國A50
2,637.39
+50.25
(+1.94%)
比特幣
資料由Binance提供
86,756.7400
-1,106.6900
(-1.260%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1237
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3791
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0137
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

電影《旅行的意義》:你正百無聊賴我正美麗
Art & Living 夢囈之上

電影《旅行的意義》:你正百無聊賴我正美麗
「失智咖啡館」讓腦退化長輩化身侍應，重拾自信與自立
輕鬆護老 照顧者手記

「失智咖啡館」讓腦退化長輩化身侍應，重拾自信與自立
易經看世界

【易經看世界】從離卦看大埔沖天大火災：天災還是人禍？悲劇如何善後？

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特02628 中國人壽00763 中興通訊00700 騰訊控股
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19
大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
86,756.74
-1,106.69
-1.260%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,941.5700
-20.7300
-0.700%
VeChain-唯鏈幣-VET VET 唯鏈幣
0.0107
-0.0002
-1.657%
更新：17/12/2025 16:20
即將公佈經濟數據
德國-IFO－企業信心指數
即將公佈
17/12/2025 17:00
前值
88.10
市場預測
88.20
德國-IFO－企業信心指數(現況)
即將公佈
17/12/2025 17:00
前值
85.60
市場預測
85.80
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處