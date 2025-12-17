17/12/2025 13:41

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 渣打鄭子豐預測2024年底前美聯儲或減息三次共75基點

▷ 渣打超配美股及亞股，標普500指數12個月目標7800點

▷ 陳正犖預測美元指數12個月內或跌至96 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社17日專訊》渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，貿易緊張緩和、聯儲局減息、稅務激勵措施和人工智能支持消費和投資，美國經濟仍有力避免衰退，目前為止關稅對商品通脹影響有限，隨著就業轉弱，預期聯儲局2026年底前可能減息三次，減息75個基點。他指出，認為現時對於「AI泡沫」的看法過慮，人工智能資本支出更持久地走高，收入增長仍高於資本支出增速，自由現金流充裕，投資仍屬合理，並指央行和投資者繼續尋找美元替代方案，分散儲備需求尚有增長空間，現貨金明年或挑戰4800美元。*超配環球股票，看好亞洲股票*他提及，超配環球股票，美國科技業盈利增長強勁；減息支持經濟；美元偏弱有利風險資產。超配美股但不能忽視高估值風險，亦看好亞洲股票，未來12個月盈利增長跑贏主要地區；印度升至超配；維持超配中國，受科技與創新的針對性政策支持。他續指，建議在股票方面，採取槓鈴式策略，超配增長股和防守股，在中國股市，超配通訊、科技及健康護理，在美股方面，超配科技、健康護理及公用事業。*美元短期內或整固*渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖表示，美元短期內或整固，然後在12個月內下跌至96，美元指數（DXY）預計在未來3個月穩定於100.5，並在6至12個月繼續低於5年平均水平，原因是與其他主要貨幣的利差收窄。該行表示，12個月目標預測標普500指數為7800點，納斯達克100指數為29600點。（bn)