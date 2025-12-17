17/12/2025 11:16

渣打鄭子豐：恒指12個月基本區間預測28000-30000點

《經濟通通訊社17日專訊》渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，中國股市整固後估值吸引力提升，盈利增長料從2025年低基數反彈。該行維持超配中國股票，恒生指數12個月基本區間預測28000-30000點，2026年進入「十五五」規劃第一年，中國政府料推出更有針對性的刺激措施以提振經濟。若投資情緒惡化、地緣政治緊張局勢加劇、聯儲局減息預期或獨立性下降，以及/或政策支持不足，恒指區間或下移至26000-28000點。



鄭子豐又指，明年市場對資產估值或人工智能資本開支是否形成泡沫疑慮可能加劇，這些擔憂引發的波動較泡沫爭論更值得關注。



他續指，聯儲局未來一年可能進一步減息，宏觀經濟前景良好，有利於風險資產，但多元化配置至關重要（建議超配黃金和環球股票），亦有必要分散地區配置，股票方面將歐洲（英國除外）和日本降至低配，同時將印度調高至超配。(bn)



