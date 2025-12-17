17/12/2025 11:08

【新股掛牌】Hashkey(03887):盈利不是最核心經營指標，未來2至3年要保持投入

《經濟通通訊社17日專訊》香港持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange的母公司HashKey Holdings(03887)今日首日掛牌。對於何時扭虧為盈，Hashkey集團董事長首席執行官肖風在上市儀式後表示，盈利不是公司最核心經營指標，而且市場還在高速增長的階段，未來一段時間公司更多在投入期。



他續稱，關鍵是未來2至3年時間關鍵時期要保持有足夠投入，否則會錯失行業高速發展的關鍵時間，此為目前並沒有謀求盈利的重要原因，關鍵是公司是否有足夠現金支撐長期發展。



*理解及同意內地定性穩定幣為非法做法，但對行業增長前景極具信心*



人行已定性穩定幣為非法虛擬貨幣，肖風表示，非常理解及同意內地做法，因內地確實發生非常多利用穩定幣的概念作詐騙及傳銷的案件，但與香港穩定幣法案沒有任何關係，香港繼續在推行自己數字資產政策，HashKey也得益於港府大力推動。



他提到，虛擬資產市場短期表現確實不好，但資產價格總歸存在波動，對行業未來增長前景極具信心，且認為香港立法提供更多合規準則供業界遵守，相信行業會走得更遠。(rh)