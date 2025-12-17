17/12/2025 11:43

迷策略(02440)投資代幣化貨幣市場基金，目標收益率約4%

《經濟通通訊社17日專訊》迷策略(02440)，或MemeStrategy宣布，其投資於代幣化貨幣市場基金(MMF)；投資透過EVIDENT Group完成。



透過EVIDENT的數字市場基礎設施，MemeStrategy投資於State Street USD Liquidity LVNAV Fund - Distributor Shares，ISIN: IE00BBT33L84的代幣化基金份額。該基金為機構級MMF，旨在資本保值、維持高流動性，並提供與美元貨幣市場利率相當的回報。該基金主要投資於美國貨幣市場工具，目標收益率約4%。其核心目標是將每單位資產淨值(NAV)穩定維持在1美元。



公司亦提到，有關基金單位可以24/7全天候交易或轉讓，結算時間由數天縮短至僅數小時，並可透過單一且合規的入口進行全球操作。



MemeStrategy行政總裁陳展程表示，投資標誌著MemeStrategy財庫管理架構發展的里程碑。透過將EVIDENT的代幣化貨幣市場工具整合，其財庫管理在享有機構級穩定性的同時，亦獲益於區塊鏈基礎設施所帶來的高效率與透明度。結合我們對區塊鏈生態如Solana的長期信心，該項策略為MemeStrategy提供了均衡性與韌性兼備的財庫架構，從而在靈活管理之中獲得穩健回報。(rh)

