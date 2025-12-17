直播中 : hot talk 1點鐘 - 後市望實美國CPI數據加日本議息！
直播中 : hot talk 1點鐘 - 後市望實美國CPI數據加日本議息！
25,237.60
+2.19
(+0.01%)
25,248
-3
(-0.01%)
高水10
8,766.90
+8.97
(+0.10%)
5,398.22
-4.29
(-0.08%)
917.97億
3,829.04
+4.23
(+0.111%)
4,525.65
+28.10
(+0.625%)
13,028.70
+114.03
(+0.883%)
2,606.85
+19.71
(+0.76%)
86,681.3100
-1,182.1200
(-1.345%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0279
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,237.60
+2.19
(+0.01%)
期指
高水10
25,248
-3
(-0.01%)
國企指數
8,766.90
+8.97
(+0.10%)
科技指數
5,398.22
-4.29
(-0.08%)
大市成交
917.97億
股票
793.82億
(86.475%)
窩輪
41.63億
(4.535%)
牛熊證
82.52億
(8.990%)
即時更新：17/12/2025 13:16
可賣空股票總成交
703.04億
主板賣空
161.49億
(22.971%)
半日數據，更新：17/12/2025 12:40
上証指數
成交：4,552.14億
3,829.04
+4.23
(+0.111%)
滬深300
4,525.65
+28.10
(+0.625%)
深証成指
13,028.70
+114.03
(+0.883%)
MSCI中國A50
2,606.85
+19.71
(+0.76%)
比特幣
資料由Binance提供
86,681.3100
-1,182.1200
(-1.345%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0279
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

21
十一月
旺角MOKO 新世紀廣場｜POP MART星星人首度登陸香港　於MOKO打造「滋味冬日派對」 全新甜點造型亮相烘焙滋味國度　200倍巨大化餅乾屋星星人坐鎮　置身夢幻鏡影焗爐 旺角MOKO 新世紀廣場｜POP MART星星人首度登陸香港　於MOKO打造「滋味冬日派對」 全新甜點造型亮相烘焙滋味國度　200倍巨大化餅乾屋星星人坐鎮　置身夢幻鏡影焗爐
大型盛事 節慶活動
旺角MOKO 新世紀廣場｜POP MART星星人首度登陸香港　於MOKO打造「滋味冬日派對」 全新甜...
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
免費
12
十二月
尖沙咀中港城｜「中港城車尾箱聖誕市集」12月盛大開鑼 首度聯同Start from Zero 打造維港海旁潮酷街頭文化聖地 尖沙咀中港城｜「中港城車尾箱聖誕市集」12月盛大開鑼 首度聯同Start from Zero 打造維港海旁潮酷街頭文化聖地
大型盛事 節慶活動
尖沙咀中港城｜「中港城車尾箱聖誕市集」12月盛大開鑼 首度聯同Start from Zero 打造...
推介度：
12/12/2025 - 31/12/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00763 中興通訊02628 中國人壽01772 贛鋒鋰業
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

英國酒吧懲罰工黨議員

16/12/2025 16:04
大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.50%
1個月
3.25%
3個月
3.13%
更新：17/12/2025 11:15
最新重要數據
美國-失業率
公佈值
4.60%
公佈日期
16/12/2025 21:30
美國-非農業就業人口變動
公佈值
-10.50萬
公佈日期
16/12/2025 21:30
美國-非農業就業人口變動
公佈值
-10.50萬
公佈日期
16/12/2025 21:30
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.4059
更新：17/12/2025 13:15:39
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處