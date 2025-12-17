17/12/2025 11:37
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月拆息連升兩日報3.25厘
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日報3.25381厘，升12.625基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.12655厘，升3.697基點。
隔夜息報2.49607厘，升50.178基點；一周拆息升44.381基點，報2.80857厘，兩周則升44.471基點，報3.08441厘。長息方面，六個月拆息升1.47基點，報3.12607厘，一年期則升1.256基點，報3.12655厘。
港元匯價今日在7.7804-7.7766之間上落，最新報7.7786。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.49607厘，升50.178基點；一周拆息升44.381基點，報2.80857厘，兩周則升44.471基點，報3.08441厘。長息方面，六個月拆息升1.47基點，報3.12607厘，一年期則升1.256基點，報3.12655厘。
港元匯價今日在7.7804-7.7766之間上落，最新報7.7786。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.49607
|+50.178
|一周
|2.80857
|+44.381
|兩周
|3.08441
|+44.471
|一個月
|3.25381
|+12.625
|兩個月
|3.11399
|+2.441
|三個月
|3.12655
|+3.697
|六個月
|3.12607
|+1.47
|一年
|3.12655
|+1.256
資料來源：香港銀行公會