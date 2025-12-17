25,297.13
+61.72
(+0.24%)
25,310
+59
(+0.23%)
高水13
8,780.84
+22.91
(+0.26%)
5,406.09
+3.58
(+0.07%)
818.25億
3,831.43
+6.62
(+0.173%)
4,523.58
+26.03
(+0.579%)
13,021.35
+106.68
(+0.826%)
2,603.69
+16.55
(+0.64%)
87,227.6300
-635.8000
(-0.724%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0305
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,297.13
+61.72
(+0.24%)
期指
高水13
25,310
+59
(+0.23%)
國企指數
8,780.84
+22.91
(+0.26%)
科技指數
5,406.09
+3.58
(+0.07%)
大市成交
818.25億
股票
698.03億
(85.308%)
窩輪
39.78億
(4.862%)
牛熊證
80.44億
(9.830%)
即時更新：17/12/2025 11:43
可賣空股票總成交
1,799.23億
主板賣空
383.77億
(21.329%)
更新：16/12/2025 16:59
上証指數
成交：4,190.85億
3,831.43
+6.62
(+0.173%)
滬深300
4,523.58
+26.03
(+0.579%)
深証成指
13,021.35
+106.68
(+0.826%)
MSCI中國A50
2,603.69
+16.55
(+0.64%)
比特幣
資料由Binance提供
87,227.6300
-635.8000
(-0.724%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0305
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

聖誕好去處2025︱朗豪坊英國爆紅毛毛薯仔+玩遊戲送薯片+市...
玩樂旅遊 玩樂假期

聖誕好去處2025︱朗豪坊英國爆紅毛毛薯仔+玩遊戲送薯片+市...
開市Good Morning

重磅股派績前 把握吸納時機VS逃生門？小米遭大行唱淡 弱勢難改？騰訊音樂業績分析！
浪漫精緻聖誕大餐2025:正宗意大利托斯卡尼體驗/維港高空醉...
Travel & Dining

浪漫精緻聖誕大餐2025:正宗意大利托斯卡尼體驗/維港高空醉...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00763 中興通訊02628 中國人壽01772 贛鋒鋰業
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

英國酒吧懲罰工黨議員

16/12/2025 16:04
大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新：15/12/2025 15:54
最新重要數據
美國-失業率
公佈值
4.60%
公佈日期
16/12/2025 21:30
美國-非農業就業人口變動
公佈值
-10.50萬
公佈日期
16/12/2025 21:30
美國-非農業就業人口變動
公佈值
-10.50萬
公佈日期
16/12/2025 21:30
即將公佈經濟數據
英國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
17/12/2025 15:00
前值
0.40%
市場預測
0.00%
英國-消費者物價指數(年率)
即將公佈
17/12/2025 15:00
前值
3.60%
市場預測
3.50%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處