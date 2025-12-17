17/12/2025 17:20

《環富通基金頻道17日專訊》資本集團發表《2026年展望報告》指，隨著全球經濟趨於穩定，加上企業盈利持續增長，股票與固定收益市場中的投資機會正持續擴大。資本集團首席投資總監Martin Romo表示，全球經濟展現韌性。關稅趨於穩定，財政刺激措施促進經濟增長，多數銀行亦採取寬鬆的貨幣政策。人工智能熱潮推動創新，但整體估值水平仍偏高。投資者正逐步從以科技股為主的市場轉向更均衡的投資配置，多元化投資和周密的投資組合建構對於把握不同地區、產業和資產類別的投資機會至關重要。隨著企業盈利有望改善，優質債券不僅能夠提供收益，亦可實現多元化投資，因此債券市場前景樂觀，但同時仍需謹慎進行風險管理。*宏觀增長勢頭穩定提升，股市寬度持續拓展*關稅陰霾已消退，多國與美國達成新的貿易協議，預計全球經濟增長步伐將於2026年下半年再度加速。美國實際關稅稅率已穩定在約10%，這為資本支出與供應鏈投資注入新的動力。歐洲受惠於財政擴張政策，中國開始呈現初步穩定的跡象，而日本亦朝向進一步財政刺激的方向邁進。各主要市場的政府相繼推出刺激措施，以支持大規模經濟增長目標，德國投入5000億歐元於基礎設施建設計劃，美國則通過放寬監管等經濟激勵措施來推動製造業復興。聯儲局轉向鴿派立場，啟動減息周期，這有助提振房地產、信貸及消費活動。自2025年以來，股票市場的投資機會明顯增加，非美國類的表現跑羸七大巨頭和標普500指數，愈來愈多美國股票亦跟隨市場步伐，加入上漲的行列。歐洲各國政府加大基礎建設和國防方面的開支，為當地經濟注入活力，而日本和其他亞洲經濟體積極推動一系列企業改革措施。從這些現象可以看出，全球投資機會與日俱增，前景可期。在工業領域，資本支出創造了強勁的投資機會，而金融業因監管改革而大受裨益，能源及運輸等行業展現上升潛力。人工智能的投資周期持續擴大，對提升生產力的影響力甚至超越了科技本身。大型科技公司持續推動先進晶片、電力基礎設施及機械人的需求增長，並且各行各業－－從金融到醫療保健－－都在利用人工智能來提高生產效率。*優質債券重拾重要角色，提供下行風險保護*優質債券回歸過往在投資組合中作為收益來源及分散風險的重要角色。雖然經濟增長前景漸有改善，但勞動市場已顯露疲弱之勢。在經濟環境持續存在不確定性下，債券能提供下行風險的保護。正如固定收益投資組合經理Chitrang Purani指，投資者目前最大的擔憂在於，勞動市場疲弱會否拖累消費表現。若此情況發生，可能加劇經濟增長大幅下滑的風險。然而，在降息政策的延續、貿易協議的推進以及財政刺激措施的推動下，預計經濟仍將保持一定程度的韌性。信貸板塊持續受益於有利收益率和促進經濟成長的政策。隨著降息步伐的推進，積極管理和審慎的證券選擇對掌握固定收益市場的機會和管理風險仍然至關重要。*AI泡沫言之過早，亞洲企業改革優化資本配置*資本集團投資總監李樂鳴指，目前正處於人工智能變革的初期階段，其核心意義在於推動生產力的轉型，與炒作或投機無關。與2000年的科網泡沫的時代不同，如今的人工智能公司具備強勁現金流，得以支撐巨額的資本投入。在過去十年，美國七大人工智能企業的合併自由現金流每年增長高達14.4%。展望未來五年，生產力增速可能出現翻倍，此現象在近幾十年可謂鳳毛麟角。科技資本支出激增以及就業增長放緩，正推動投入產出比率提升，並創造具吸引力的長期投資機會。若此時斷言人工智能面臨的泡沫風險高於其所帶來的機會，實屬言之過早。他又指，亞洲企業推行管治改革，正優化區內的資本配置，儘管目前尚未引起投資者的廣泛關注，其重要性卻不容忽視。在日本的改革推動下，平均股本回報率已倍增，加上股票回購和派息，股東回報已創新高；韓國推行「企業價值提升計劃」，令企業估值折讓逐漸縮小，董事會的獨立性也有所提高；中國企業亦展現改進跡象。這些改革措施促進全球標準更趨於一致，強化企業管治作為提升股東價值的關鍵，有助增強投資者的信心。隨著改革成果顯現，亞洲股市料將於2026年穩步上揚，吸引全球資本流入，特別是青睞人工智能創新與追求更高投資回報的投資者。 (wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。