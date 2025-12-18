18/12/2025 10:00

《投資特寫－潘恩美》2026年美元續弱勢，新興市場及亞洲顯吸引

《投資特寫》2025年進入倒數階段，過去一年困擾市場的關稅因素逐漸消退，惟美國就業市場轉弱、通脹或升溫及聯儲局獨立性備受質疑等風險猶在。展望2026年，隨著全球格局趨向分裂，明年美元很大機會進一步貶值，新興及亞洲市場愈見吸引。



儘管部分市場風險將於明年延續，目前大部分風險仍處於可控水平。與此同時，可預期明年全球大部分地區的貨幣及財政政策將保持寬鬆，加上人工智能(AI)推動資本開支的趨勢，經濟增長應可維持強韌，此宏觀環境將支持企業盈利續向好，利好風險資產表現。



AI科技有望提升生產力，推高企業利潤，市場因而接受整個AI價值鏈值得較高估值。惟市場亦關注AI資本開支與企業盈利能否維持強韌，明年投資AI主題需保持審慎。AI價值鏈廣泛，除知名核心開發商，還可留意提供AI必需基建與平台的企業、晶片製造商，及大規模雲端服務商的投資機遇。



無疑明年地緣政治局勢將更動盪，隨著全球走向分裂，美元很大機會進一步貶值。美元偏軟向來利好新興市場及亞洲資產，因而成為富達2026年最看好的領域之一。不少市場如中國內地、南韓及南非的基本因素正持續改善，股市估值仍處於吸引水平，隨著美元走弱，此等市場愈見吸引。



從多元資產投資角度展望2026年，不僅是股票，新興市場及亞洲的本幣債券於美元貶值下同樣顯得吸引。不少新興市場本幣債實質收益率偏高，且收益率曲線陡峭，尤其是拉丁美洲的本幣債。亞洲本幣債券則受惠於多元化貿易趨勢。面對日趨複雜的全球局勢，黃金、絕對回報策略及私募資產將有助投資者於明年分散風險，兼加強投資組合的韌性。《富達國際香港及中國離岸分銷業務總監 潘恩美》



*《環富通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《環富通》立場，《環富通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。