17/12/2025 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價升29點子，兩連升報7.0573，續創逾14個月高
《經濟通通訊社17日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0573，較上個交易日升29點子，兩連升，續創2024年10月9日以來逾14個月新高，上個交易日報7.0602。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0573
|-29.00
|1歐元/人民幣
|8.2803
|-96.00
|100日圓/人民幣
|4.5516
|+50.00
|1港元/人民幣
|0.9072
|-1.40
|1英鎊/人民幣
|9.4581
|+248.00
|1澳元/人民幣
|4.6700
|-142.00
|1紐元/人民幣
|4.0709
|-65.00
|1新加坡/人民幣
|5.4680
|-26.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8606
|+27.00
|1加元/人民幣
|5.1214
|+6.00
|1人民幣/林吉特
|0.5790
|-8.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2329
|-379.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3767
|-40.00
|1人民幣/韓元
|209.2300
|+85.00