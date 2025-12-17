25,468.78
+233.37
(+0.92%)
25,526
+77
(+0.30%)
高水57
8,843.57
+85.64
(+0.98%)
5,457.95
+55.44
(+1.03%)
1,831.41億
3,870.28
+45.47
(+1.189%)
4,579.88
+82.33
(+1.831%)
13,224.51
+309.84
(+2.399%)
2,637.39
+50.25
(+1.94%)
86,465.4100
-1,398.0200
(-1.591%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.3862
日圓最佳客戶買入價
5.0119
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
股票
1,683.82億
(91.941%)
窩輪
50.69億
(2.768%)
牛熊證
96.90億
(5.291%)
即時更新：17/12/2025 17:54
可賣空股票總成交
1,630.38億
主板賣空
378.97億
(23.244%)
更新：17/12/2025 16:59
新聞
