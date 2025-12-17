17/12/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收跌35點子，止六連升，報7.0460

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0460，較上個交易日4時30分收盤價跌35點子，止六連升，全日在7.0411至7.0470之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌77點子，報7.0416。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0573，較上個交易日升29點子，兩連升，續創2024年10月9日以來逾14個月新高，較路透預測偏弱近190點。



市場人士表示，外部美元表現持續疲軟，不過中間價顯示監管維穩態度堅定，市場做多人民幣意願不高，短期料延續低波動格局。



德國商業銀行報告指出，短期內人民幣走強可能會對中國經濟構成下行壓力，因為近幾個季度經濟增長高度依賴出口，同時人民幣升值將導致進口增加，而更低的進口價格可能加劇通縮壓力。



招商銀行金融市場部點評認為，美國10、11月非農數據反映就業市場弱化，但未惡化，未能進一步打開降息空間，對2026年1月和全年的降息交易提振有限，也未能帶來美指的明顯下行；預計近期在「降息邏輯仍然受制」的背景下，美指延續溫和下行基調。(jq)