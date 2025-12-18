17/12/2025 10:00

【ＡＩ】小米發布新模型MiMo-V2-Flash並開源，性能媲美DeepSeek等模型

《經濟通通訊社17日專訊》開源模型再迎來一位重磅選手，據內媒報道，小米(01810)昨(16日)正式發布並開源新模型MiMo-V2-Flash。有內地網民實測，新模型響應速度優於豆包、DeepSeek、元寶。



據介紹，MiMo-V2-Flash 總參數3090億，活躍參數150億，採用專家混合架構(MoE)，主打「高效、超高速」，在推理、代碼生成及智能體等場景表現尤為突出，也可作為日常任務的通用AI助手使用。模型權重與推理代碼以MIT協議全面開源。API定價為每百萬輸入Token 0.1美元、輸出0.3美元，目前限時免費。



在多個Agent測評基準上，MiMo-V2-Flash進入全球開源模型Top 2；代碼能力超過所有開源模型，比肩標桿閉源模型Claude 4.5 Sonnet，但推理成本僅為其2.5%，生成速度提升2倍。



不少內地網民第一時間實測，認為這款新模型在問題響應速度方面，相比豆包、DeepSeek以及元寶等模型更快，回答速度有點出乎意料。



小米並推出了在線AI聊天服務Xiaomi MiMO Studio，用戶可在其中體驗Xiaomi MiMo-V2-Flash。該服務支持深度搜索和聯網搜索。



值得注意的是，小米今日(17日)將舉辦人車家全生態合作夥伴大會，或披露新模型更多技術細節。(sl)