18/12/2025 09:05

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 郭家耀推薦紫金礦業、中國平安，列目標價及止蝕價

▷ 鄧聲興推薦電能實業、中銀香港，列目標價及止蝕價

▷ 兩分析師為證監會持牌，未持有上述股份 More ▼ Less ▲

港灣家族辦公室郭家耀：薦買紫金礦業、中國平安紫金礦業(02899)：國際銅價近日連續創新高，市場普遍預期銅價將繼續上漲。銅價上升動力來自礦產供應緊張、新能源及數據中心等行業需求強勁，以及宏觀環境的有利條件，機構普遍預期明年銅價將在每噸1.2至1.3萬美元區間運行，結構性供需缺口將持續支撐上行勢頭。投行報告預計2025年全球礦山供給零增長，2026年僅溫和回升1.4%。此外，中國銅原料聯合談判小組近期決定將2026年銅礦產能利用率削減逾10%，將進一步加大全球電解銅供應下行風險，加劇市場趨緊格局。預計2026年全球精煉銅市場缺口約33萬噸，有利銅價及銅業股盈利增長。公司首三季收入2542億元人民幣，增加10.3%，淨利潤378.6億元人民幣，增長55.5%，主要因公司強化生產組織與運營管理，礦產金、銅產量增長，把握金屬價格上行機遇。公司估值仍處合理水平，業務前景亮麗，可趁調整逐步吸納。目標價38.00元，入巿價32.00元，止蝕價29.00元。(建議時股價：33.54元)中國平安(02318)：國家金融監督管理總局日前發布《關於調整保險公司相關業務風險因子的通知》，調整保險公司投資相關股票的風險因子，明確保險公司持倉時間超過三年的滬深300指數成分股、中證紅利低波動100指數成分股的風險因子從0.3下調至0.27；持倉時間超過兩年的科創板上市普通股的風險因子從0.4下調至0.36。調整保險公司出口信用保險業務和中國出口信用保險公司海外投資保險業務的風險因子，鼓勵保險公司加大對外貿企業支援力度、有效服務國家戰略。相關保費風險因子從0.467下調至0.42，準備金風險因子從0.605下調至0.545。償付能力充足率約束保險資金權益配置上限，風險因子下調可釋放最低資本佔用，進一步打開險資入市的空間。中國平安將是政策的主要受益者，在政策引導下，資產配置調整將推動公司估值上調。目標價70.00元，入巿價60.00元，止蝕價55.00元。(建議時股價：65.05元)《港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀》(筆者為證監會持牌人士，筆者及相關人士沒持有上述股份)香港股票分析師協會鄧聲興：薦買電能實業、中銀香港電能實業(00006)：電能實業憑藉其龐大的受規管資產組合，展現出強大的抗風險能力與穩定的股東回報。公司2025年上半年業績穩健，歸母淨利潤達30.42億元，並維持每股0.78元的中期股息，派息比率逾五成。英國業務受惠於規管框架與匯率因素，成為主要增長動力。更值得關注的是，公司正進入新一輪資產回報率上升周期。其旗下多項核心受規管資產將於2025至2026年迎來規管重置，監管草案已建議上調准許回報率。例如，澳洲的SA Power Networks自2025年7月起回報率已獲提升，而英國的Northern Gas Networks等資產也將在2026年進入新規管期。這一結構性變化將直接增厚公司未來利潤基礎。在當前市場環境下，電能實業作為現金流可預測且正處於規管順周期的公用事業股，其防守性價值與長期盈利前景更為凸顯。目標價58.00元，止蝕價50.00元。(本周一建議時股價：53.20元)中銀香港(02388)：美聯儲局開啟降息周期有利銀行股表現。公司2025年第三季度經調整後淨息差環比微升1個基點至1.54%，主要受益於港元利率回升帶動資產端收益率改善。截至9月末，集團總存款保持雙位數同比增長，達10.4%，為業務發展提供穩定資金基礎。業績方面，前三季度營業收入同比增長6.3%，其中淨服務費及佣金收入在港股市場交投活躍的帶動下，同比強勁增長22.1%，證券經紀、保險及基金分銷等業務成為主要動力。資產質量保持優良，不良貸款率環比下降至0.96%，顯示風險管控有效。公司積極推進區域戰略，在深耕香港市場的同時，強化大灣區跨境服務並拓展東南亞業務，透過數字化轉型提升綜合服務能力。董事會已宣布派發第三次中期股息每股0.29元，持續回饋股東。在複雜的利率環境中，中銀香港憑藉其穩健的存貸基礎、多元的非息收入增長以及卓越的資產質量，有望在市場波動中保持穩定表現。目標價40.00元，止蝕價35.00元。(本周一建議時股價：38.04元)《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士，未持有上述股份）*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。