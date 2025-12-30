直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
25,679.37
+44.14
(+0.17%)
25,691
+56
(+0.22%)
高水12
8,923.06
+31.35
(+0.35%)
5,535.90
+52.89
(+0.96%)
259.03億
3,954.76
-10.52
(-0.265%)
4,639.11
-0.26
(-0.006%)
13,585.34
+48.24
(+0.356%)
2,682.14
+3.61
(+0.13%)
87,272.3100
+35.1800
(0.040%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9897
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
即時更新：30/12/2025 09:46
可賣空股票總成交
2,058.91億
主板賣空
322.81億
(15.679%)
更新：29/12/2025 16:59
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ01347 華虹半導體01772 贛鋒鋰業09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股
