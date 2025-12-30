18/12/2025 16:04

【國際要聞】中國外交部特使再赴柬泰調停邊境衝突，東盟將部署觀察員小組

《經濟通通訊社18日專訊》中國外交部亞洲事務特使周四再次赴柬埔寨及泰國，穿梭調停兩國邊境衝突，推動雙方相向而行，盡快重建和平。



外交部發言人表示，作為柬埔寨與泰國的友好鄰邦及朋友，中方高度關注當前柬泰邊境衝突，持續穿梭勸促，以自己的方式積極為推動緩局降溫發揮作用。



馬來西亞總理安華亦表示，泰國與柬埔寨都已同意東盟部署觀察員小組，馬來西亞武裝部隊總司令將在未來幾日，前往泰柬邊境地區，繼續在軍事層面開展接觸與溝通。



安華說，泰國與柬埔寨已同意出席將於本月22日在吉隆坡舉行的東盟外長特別會議，會議由馬來西亞與東盟共同發起，旨在推動緩和泰柬邊境緊張局勢，防止局勢進一步升級。



柬埔寨內政部發言人杜索卡說，截至17日下午6時，新一輪柬泰衝突中喪生的柬埔寨平民總數已達18人，受傷人數升至78人。(jf)