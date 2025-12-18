18/12/2025 08:30

【開市Ｇｏ】美AI基建融資遇挫，傳國產光刻機迎里程碑，中金併兩券商今復牌

2025年12月18日【要聞盤點】



1、美股周三(17日)全線受壓，科技股淪為重災區，拖累納指數急瀉逾1.8%，道指早段一度升273點，其後倒跌。甲骨文(US.ORCL)數據中心融資計劃據報遭遇重大挫折，引發投資者對AI基建投入可持續性的憂慮。道指收市跌228.29點，跌幅為0.47%，報47885.97點；標普500指數跌78.83點，或1.16%，報6721.43點；納指跌418.14點，或1.81%，報22693.32點。中國金龍指數跌55點。日經期貨截至上午7時58分跌135點。



2、英國11月通脹率降至八個月低位，放緩幅度超預期，為英國央行周四降息鋪平道路。



3、歐洲央行將於同日公布利率決策，市場預期將保持利率不變。



4、美國據悉若俄羅斯總統普京拒絕俄烏和平協議，將對俄羅斯實施新一輪制裁。



5、美國總統特朗普稱美國正對委內瑞拉實施新一輪海上封鎖，將收回石油開採權及土地。



6、聯儲局理事沃勒支持穩步降息，指現貨幣政策利率較中性利率高出約100個基點。



7、特朗普美東時間周三晚9時將發表全國講話，白宮稱其或預告明年新政策。



8、港交所表示，將引入替代持續公眾持股量門檻，提升發行人資本管理靈活性，新規明年1月1日生效。



9、美國有重大AI基建計劃融資受挫，甲骨文公司證實Blue Owl不參與密西根數據中心項目，但強調圍繞該中心的股權交易談判進展順利。



10、據路透，谷歌正推進代號「TorchTPU」計劃，解決自研AI晶片TPU與Meta開發框架PyTorch的兼容性問題。



11、外媒報道稱，中國科學家今年初在深圳打造出一台極紫外光(EUV)光刻機的原型機，將用於生產尖端半導體晶片。



13、今日（12月18日）至下周二(23日)，共有五隻新股正在港公開招股，預期於12月30日(星期二)掛牌，其中數據服務商迅策(03317)招股入場費5556元，涉足AI領域獲騰訊入股，九基投認購；數碼孿生科技公司五一視界(06651)循18C來港招股，入場費6162元，獲商湯、摩爾綫程入股；AI製藥平台英矽智能(03696)招股入場費12147元，騰訊、淡馬錫15基投斥近9億認購；內地工程分包商美聯股份(02671)招股入場費2276元，三家基投認購；內地國貨護膚品牌林清軒(02657)招股入場費3928元，七家基投認購。





【焦點股】



AI概念股：阿里(09988)、百度(09888)、騰訊(00700)

- 甲骨文證實Blue Owl不參與密西根數據中心項目



三桶油：中海油(00883)、中石化(00386)、中石油(00857)

- 紐約期油重上每桶56美元，布蘭特期油破60美元



平台股：阿里巴巴(09988)、美團(03690)、京東(09618)

- 中國市監總局指平台要求商家「全網最低價」或構成壟斷



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 據報中國科學家研製出可生產AI晶片的極紫外光刻機



騰訊控股(00700)

- 任命前OpenAI研究員姚順雨為首席人工智能科學家



中國信達(01359)、中金公司(03908)

- 中金公司公布併購信達證券及東興證券計劃，今日復牌

- 中國信達料錄得一次性稅後收益200億元人民幣



商湯(00020)

- 折讓8.6%配售17.5億股B類股份抽水逾31億元



萬科企業(02202)

- 據悉周三下午與銀行商討給予更多時間以制定全面債務重組方案，華夏銀行延長其泊寓貸款1年

- 對外擔保升至939億人幣，佔淨資產逾46%



敏實(00425)

- 與內地機械人公司合作，在歐洲經銷及代工生產人形機械人



融創中國(01918)

- 預計重組於12月23日或前後正式生效



中國中免(01880)

- 海南自由貿易港正式啟動全島封關



藥捷安康(02617)

- 核心抗腫瘤藥替恩戈替尼臨床2期顯示可克服耐藥性





【油金報價】



紐約期油下跌0.05%，報每桶56.72美元



布倫特期油上漲2.95%，報每桶60.66美元



黃金現貨上漲0.05%，報每盎司4340.46美元



紐約期金上漲0.02%，報每盎司4371.95美元