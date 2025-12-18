18/12/2025 15:06

【外圍經濟】美國11月CPI報告今晚揭曉，投資者持漠視態度

《經濟通通訊社18日專訊》因美國政府停擺而延遲發布的美國11月消費者物價指數(CPI)報告，將於香港時間周四晚上9時30分出爐。不過，投資者對報告已不再如往常般重點關注，反而大多持漠視態度。



根據巴克萊銀行收集的數據，期權投資者押注標普500指數當日的漲跌幅度將在0.7%以內，遠低於截至今年9月，過往12份CPI報告引發的1%平均實際波動幅度。



分析指，市場情緒的轉變有其道理。聯儲局近期更關注勞動市場疲軟的訊號，而非通脹率的小幅波動。巴克萊全球股票戰術策略主管Alexander Altmann表示：「市場已消化這樣一種預期，這份數據可以說是無關緊要，也可以說是從數據收集角度來看質素存疑，不會被過分關注。」



法國巴黎銀行美國股票和衍生品策略主管Greg Boutle亦表示：「CPI數據要產生影響的門檻非常高，必須出現大幅偏離預期的結果。」(rc)