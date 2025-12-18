25,498.13
+29.35
(+0.12%)
25,537
+23
(+0.09%)
高水39
8,841.51
-2.06
(-0.02%)
5,418.29
-39.66
(-0.73%)
1,623.77億
3,876.37
+6.09
(+0.157%)
4,552.79
-27.09
(-0.592%)
13,053.97
-170.54
(-1.290%)
2,617.64
-19.75
(-0.75%)
87,349.9900
+1,106.7600
(1.283%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4083
日圓最佳客戶買入價
5.0024
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,498.13
+29.35
(+0.12%)
期指(夜)
高水39
25,537
+23
(+0.09%)
國企指數
8,841.51
-2.06
(-0.02%)
科技指數
5,418.29
-39.66
(-0.73%)
大市成交
1,623.77億
股票
1,477.36億
(90.983%)
窩輪
48.68億
(2.998%)
牛熊證
97.73億
(6.019%)
即時更新：18/12/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,438.12億
主板賣空
295.22億
(20.528%)
更新：18/12/2025 16:59
上証指數
成交：7,048.96億
3,876.37
+6.09
(+0.157%)
滬深300
4,552.79
-27.09
(-0.592%)
深証成指
13,053.97
-170.54
(-1.290%)
MSCI中國A50
2,617.64
-19.75
(-0.75%)
比特幣
資料由Binance提供
87,349.9900
+1,106.7600
(1.283%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4083
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0024
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
二月
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》 紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》
大型盛事 音樂會
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN C...
推介度：
07/02/2026 - 08/02/2026
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01347 華虹半導體09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ02628 中國人壽00700 騰訊控股
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39
大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.16%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.52%
更新：17/12/2025 15:55
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,323.1500
-15.3000
-0.353%
XAG 白銀現貨
66.2022
-0.1031
-0.155%
更新：18/12/2025 20:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處