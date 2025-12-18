18/12/2025 11:36
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息報3.18厘
《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報3.18363厘，跌7.018基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.10494厘，跌2.161基點。
隔夜息報2.55333厘，升5.726基點；一周拆息升8.714基點，報2.89571厘，兩周則升57.928基點，報3.66369厘。長息方面，六個月拆息跌2.113基點，報3.10494厘，一年期則升0.047基點，報3.12702厘。
港元匯價今日在7.7814-7.7786之間上落，最新報7.7806。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.55333
|+5.726
|一周
|2.89571
|+8.714
|兩周
|3.66369
|+57.928
|一個月
|3.18363
|-7.018
|兩個月
|3.10494
|-0.905
|三個月
|3.10494
|-2.161
|六個月
|3.10494
|-2.113
|一年
|3.12702
|+0.047
