18/12/2025 18:18

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國聯儲局降息25基點至3.50%-3.75%

▷ 聯儲局重啟短期國債購買，每月400億美元

▷ 中國中央經濟工作會議提及財政及貨幣政策措辭 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道18日專訊》保誠集團旗下資產管理公司瀚亞投資(Eastspring Investments)首席投資官Vis Nayar及首席經濟學家Ray Farris近日在周報中，剖析中國中央經濟工作會議及美國聯儲局最新議息會議對經濟的影響。報告指出，中國政策延續性強，財政刺激預期前置，將支撐2026年上半年增長；美國聯儲局雖完成本輪「保險式」降息，但不確定性上升，意外提前重啟短期國債購買，反映對流動性隱憂。報告指中經會議將明確增長目標及財政指標推遲至明年3月兩會，政策措辭如「更積極財政」及「適度寬鬆貨幣」符合預期，強化政策連續性。瀚亞投資假設2026年增長目標接近5%，預計擴大財政赤字將擴大0.8個百分點至GDP的10.6%，主要透過增發政府債券實現，刺激措施料集中上半年投放，提振首半年增長。中國人民銀行需在債券發行增加下管理流動性，降息時機仍不明朗，因偏好其他流動性工具。美國方面，聯儲局如預期降息25基點，將聯邦基金利率目標區間降至3.50%-3.75%，為2022年以來最低。儲局主席鮑威爾稱此為本輪寬鬆周期最後「保險式」降息，但強調數據依賴，留進一步行動空間。關稅滯後傳導、通脹潛在回升、失業率可能上揚及下任主席人選等不確定性突出，12月點陣圖顯示2026年利率預測分歧加大。更引人注目的是，聯儲局提前重啟短期國債購買(Reserve Management Purchases)，12月起每月400億美元，官方解釋為平滑稅收及國債大規模發行帶來的季節性儲備波動。瀚亞投資認為，在寬鬆步伐放緩下，此舉反映對流動性狀況的憂慮。整體而言，中國政策前置刺激料穩增長，美國則在不確定中謹慎寬鬆，投資者需密切關注兩國數據及政策落地。(hl)*編者按:本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。